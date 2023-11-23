Как выбрать елку и в каких цветах украсить ее в 2024 году

Все чаще для украшения квартиры к Новому году жители Нижнего Тагила выбирают не живые, а искусственные елки. Они руководствуются тем, что искусственные елки более долговечны — в отличие от натуральных, они способны прослужить год, два и больше. Кроме того, по эстетическим характеристиками они практически не уступают натуральным аналогам — смотрятся также эффектно, натуралистично. Плюс ко всему в случае с искусственными елками нет проблем с их транспортировкой, уборкой. Купить искусственные елки можно в интернет-магазине «Ёлка Тренд», на маркетплейсах и на других торговых ресурсах в сети.