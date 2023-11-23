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Как выбрать елку и в каких цветах украсить ее в 2024 году

Как выбрать елку и в каких цветах украсить ее в 2024 году

23 ноября 2023, 03:30
Фото: Midjourney
Как выбрать елку и в каких цветах украсить ее в 2024 году
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Елка искусственная: выбрать цвет, высоту, конструкцию — это может показаться непростой задачей. Однако если подходить к ее решению комплексно, то подходящую искусственную ель будет подобрать легко. Как это сделать — разберемся в этом материале.

Хорошая искусственная ель: правила выбора

Все чаще для украшения квартиры к Новому году жители Нижнего Тагила выбирают не живые, а искусственные елки. Они руководствуются тем, что искусственные елки более долговечны — в отличие от натуральных, они способны прослужить год, два и больше. Кроме того, по эстетическим характеристиками они практически не уступают натуральным аналогам — смотрятся также эффектно, натуралистично. Плюс ко всему в случае с искусственными елками нет проблем с их транспортировкой, уборкой. Купить искусственные елки можно в интернет-магазине «Ёлка Тренд», на маркетплейсах и на других торговых ресурсах в сети.

Ассортимент искусственных елок, предлагаемых в интернет-магазинах, достаточно широк. На что имеет смысл ориентироваться при выборе такого декоративного элемента:

  • Высота искусственной елки, ее размеры;
  • Материал, из которого выполнена елка;
  • Особенности ее конструкции, цвет, диаметр разных ярусов.

Наиболее натуралистично смотрятся искусственные елки, которые по силуэту напоминают букву А или трапецию. Если речь идет о качественном товаре, то отличить его от живой ели бывает очень сложно.

Жители Нижнего Тагила, если они выбирают искусственную елку для небольшой по площади квартиры, ориентируются на компактные модели. У таких елок ярусы сужаются по направлению снизу вверх, однако модели смотрятся объемно и вполне натуралистично. Стильно и изысканно смотрятся узкие и высокие искусственные елки.

Важным моментом остается материал изготовления искусственной елки. Это может быть ПВХ — выполненные из него модели стоят недорого, смотрятся реалистично, красиво. Объемность елки достигается за счет пышных и длинных веток.

Новогодними хитами остаются литые искусственные елки. Именно они представлены в ассортименте интернет-магазинов особенно широко. Литые искусственные елки смотрятся совсем как живые. Однако стоит учитывать, что стоят они дороже по сравнению с елками из ПВХ.

Плюсы искусственной литой елкиПлюсы искусственной литой елки
Плюсы искусственной литой елки
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Плюсы искусственной литой елки

Эффект натуралистичности литых искусственных елок обеспечивается за счет особого подхода к их производству. Такие модели изготавливаются из полиэтилена высокого качества, их элементы окрашиваются особыми составами, а иглы получаются изогнутыми. Литые елки привлекают внимание объемными ветками, тонкими, но плотными иглами, а также особым расположением самих иголок — под углом к каждой ветке.

Самыми красивыми считаются полностью литые модели, однако они обойдутся дороже, чем другие искусственные аналоги. Более демократичные решения — искусственные елки, сочетающие в себе литые элементы и детали из ПВХ.

Где купить недорогую елку в Нижнем Тагиле: офлайн и интернетГде купить недорогую елку в Нижнем Тагиле: офлайн и интернет
Где купить недорогую елку в Нижнем Тагиле: офлайн и интернет
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где купить недорогую елку в Нижнем Тагиле: офлайн и интернет

Искусственные елки в Нижнем Тагиле по доступной цене можно купить в интернете — в онлайн-магазинах. Так, например, «Ёлка Тренд» предлагает на такие товары приятные скидки.

Еще один вариант покупки искусственной елки — специальные базары, которые начинают работать в преддверии новогодних праздников. Там можно выбрать как натуральные, так и искусственные елки.

Как нарядить елку к Новому году – цвет и декорКак нарядить елку к Новому году – цвет и декор
Как нарядить елку к Новому году – цвет и декор
Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Как нарядить елку к Новому году — цвет и декор

Красивой елке потребуется соответствующий декор, поэтому к выбору украшений, елочных игрушек, гирлянд следует подходить серьезно. Определяясь с цветовой гаммой декора, можно ориентироваться на оттенки, которые имеют отношение к Деревянному Зеленому Дракону — символу 2024 года согласно восточному гороскопу.

Цвета Деревянного Дракона — все оттенки зеленого и фиолетового, серого и красного, а также серебристые и золотистые гаммы. Именно в таких цветах можно выбирать и игрушки на елку, и бусы, и мишуру, и другие декоративные детали.



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