Какие пособия на детей выплачиваются в Свердловской области в 2024 году

В 2020 году в период пандемии коронавируса в России появилось пособие на детей от трех до семи лет. Его сумма, в зависимости от дохода родителей, составляла 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Так, если при выплате в 50% доход семьи все равно не достигал прожиточного минимума, то ее увеличивали до 75% или до 100%. При этом при расчете учитывалось и все имущество, которое имеет семья.