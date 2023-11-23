Какие пособия на детей выплачиваются в Свердловской области в 2024 году

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
На сегодняшний день пособия на детей были объединены в одно, которое теперь называется единым или универсальным. Выплачивается оно с 2023 года. Эти выплаты могут получить граждане РФ, но при условии нуждаемости. Еще такие семьи называют малоимущими.
К малоимущим можно отнести тех, у кого низкие доходы. Соответственно, те семьи, у которых доходы на одного человека не превышают прожиточного минимума, могут считаться малоимущими.
В состав семьи при этом входят не только супруги и их дети, но и их родители, браться, сестры и так далее. При этом доход учитывается до вычета налогов и сборов.
Получение статуса малоимущего возможно в органах социальной защиты. Для этого нужно написать заявление.
С 2023 года все детские пособия до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, объединены в одно — единое. При этом оформление не зависит от возраста ребенка, его очередности или региона проживания семьи. Кроме того, потребуется подать только одно заявление, чтобы сделать выплаты на всех детей.
Единое пособие на детей включило в себя несколько разных выплат. Поговорим о них подробнее.
Ранее беременные женщины получали пособие, если они встали на учет в ранние сроки, то есть до 12 недель. Размер этой выплаты составлял 50% от регионального прожиточного минимума. Выплаты перечислялись Пенсионным фондом.
Работающие родители в период декрета получают ежемесячные выплаты от работодателя. Однако те, кто не трудоустроен ранее получали выплаты от социальной защиты. Теперь же эта выплата включена в единое пособие.
Это пособие на ребенка еще называли «президентским». На него также могли претендовать граждане, признанные нуждающимися. При этом распространялось действие выплат только на первого и второго ребенка. Сумма этой выплаты составляла величину прожиточного минимума в регионе.
В 2020 году в период пандемии коронавируса в России появилось пособие на детей от трех до семи лет. Его сумма, в зависимости от дохода родителей, составляла 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка. Так, если при выплате в 50% доход семьи все равно не достигал прожиточного минимума, то ее увеличивали до 75% или до 100%. При этом при расчете учитывалось и все имущество, которое имеет семья.
В 2021 году было введено пособие на детей до 17 лет. Его размер составлял 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Среди особых условий начисления было то, что один из родителей должен был платить на ребенка алименты.
Также в 2022 году появилась выплата на детей от 8 до 16 лет. Она составляла от 50 до 100% от прожиточного минимума в регионе.
Все вышеперечисленные выплаты теперь включены в единое пособие и каждое по отдельности оформлять не требуется.
Помимо пособия на ребенка, семья получает и единовременную выплату при его рождении. В 2023 году сумма составляет 23 011 рублей. Оно предоставляется всем семьям независимо от их финансового положения. Важным условием получения является то, что нужно обратиться за ним в течение полугода после рождения малыша.
Нередко у родителей возникает вопрос — до какого возраста государство выплачивает пособия на детей? На сегодняшний день этот возраст ограничивается 17 годами.
Не менее важный вопрос, какова же сумма пособия на ребенка. Базовая выплата составляет 50% от прожиточного минимума в регионе. Если при ее начислении до прожиточного минимума семье все равно не хватает, то тогда начисляется уже 75%. Если недостаточно и 75%, то тогда выплата устанавливается в 100% размере.
Кроме самого пособия на ребенка, родители могут оформить и выплату из материнского капитала. Средства могут предоставляться до трех лет. Ранее разрешалось оформлять такое «пособие» только на второго ребенка, но теперь это можно сделать и для первого.
Данный вид поддержки оказывался родителям в 2001 году. 10 тысяч рублей выплачивалось семьям на каждого ребенка от 6 до 18 лет. При этом не имело значения, является ребенок школьником или еще нет. Если ребенку уже было 6 лет, то семья могла оформить выплату. Также 10 тысяч рублей выплачивалось на детей-инвалидов от 18 до 23 лет.
Однако действие программы не было продлено. Выплаты были разовыми, но постоянных характер не приобрели.
Оформление пособия на ребенка возможно разными способами. Выплатами занимается Фонд социального страхования. Однако напрямую туда можно не обращаться. Отправить заявление можно через Госуслуги или МФЦ.
Для того, чтобы подать заявление, нужно принести паспорта для взрослых или детей с 14 лет, для детей до 14 лет — свидетельства о рождении, СНИЛС, полис ОМС и название медучреждения для беременных, свидетельство о браке, разводе или смерти.
Заявка будет рассмотрена в течение 10 календарных дней и после этого будет предоставлен ответ о назначении или отказе в выплате пособия.