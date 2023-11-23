Когда закончится снегопад в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По ее словам, снег уже слабеет. В ночное время он сохранится и потом будет небольшой перерыв. 24 ноября обильного снегопада уже не будет, пишет Ура.ру. Шепоренко отметила, что циклон начнет уходить и осадков станет меньше.
В ночное время температура воздуха опустится до -10…-15 градусов. Две ночи подряд в регионе будут заморозки, а потом настанет потепление.
При этом МЧС продлило предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на дорогах, а в ГИБДД Нижнего Тагила водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок.
Напомним, на свердловских трассах продолжаются перекрытия дорог для грузового и пассажирского транспорта.