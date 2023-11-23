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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Когда закончится снегопад в Свердловской области

Когда закончится снегопад в Свердловской области

23 ноября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Сроки окончания снегопада в Свердловской области назвала синоптик Галина Шепоренко. По ее словам, закончится он в течение суток.

По ее словам, снег уже слабеет. В ночное время он сохранится и потом будет небольшой перерыв. 24 ноября обильного снегопада уже не будет, пишет Ура.ру. Шепоренко отметила, что циклон начнет уходить и осадков станет меньше.

В ночное время температура воздуха опустится до -10…-15 градусов. Две ночи подряд в регионе будут заморозки, а потом настанет потепление.

При этом МЧС продлило предупреждение о сильном снегопаде и гололеде на дорогах, а в ГИБДД Нижнего Тагила водителей призвали по возможности отказаться от дальних поездок.

Напомним, на свердловских трассах продолжаются перекрытия дорог для грузового и пассажирского транспорта.

#Свердловская область#Снег#Погода#Снегопад#Заморозки#Окружающая среда#Природа#Ирина Кирилова
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