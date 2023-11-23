Требование вернуть в Воронежский камерный театр Бычкова назвали некорректным

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В Минкульте считают некорректным требование вернуть уволенного художественного руководителя в театр. В настоящее время назначаются дата и место встречи коллектива с Марией Мазур, пишет voronezhnews.ru.
Однако власти понимают опасения, высказанные коллективом, и заверяют, что изменения не повлияют на творческую составляющую театра. Все будет зависеть от самых сотрудников и их преданности профессии.
В министерстве подчеркивают, что Камерный театр не является частной собственностью бывших его сотрудников, поэтому требование вернуть Михаила Бычкова не совсем корректно. Их мнение состоит в том, что коллектив должен в первую очередь руководствоваться интересами своего нынешнего работодателя и зрителей. Зрители ждут продолжения работы театра, даже если художественный руководитель будет другим.
Напомним, обращение коллектива к министерству культуры, губернатору и президенту РФ было опубликовано в социальных сетях 23 ноября.