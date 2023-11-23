Требование вернуть в Воронежский камерный театр Бычкова назвали некорректным

В министерстве подчеркивают, что Камерный театр не является частной собственностью бывших его сотрудников, поэтому требование вернуть Михаила Бычкова не совсем корректно. Их мнение состоит в том, что коллектив должен в первую очередь руководствоваться интересами своего нынешнего работодателя и зрителей. Зрители ждут продолжения работы театра, даже если художественный руководитель будет другим.