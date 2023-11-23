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Требование вернуть в Воронежский камерный театр Бычкова назвали некорректным

Требование вернуть в Воронежский камерный театр Бычкова назвали некорректным

23 ноября 2023, 13:16
Фото: 1MI
Министерство культуры Воронежской области откликнулось на обращение Камерного театра, связанное с уходом Михаила Бычкова. Представители министерства ознакомились с письмом коллектива и выразили свое удивление формату такого общения.

В Минкульте считают некорректным требование вернуть уволенного художественного руководителя в театр. В настоящее время назначаются дата и место встречи коллектива с Марией Мазур, пишет voronezhnews.ru.

Однако власти понимают опасения, высказанные коллективом, и заверяют, что изменения не повлияют на творческую составляющую театра. Все будет зависеть от самых сотрудников и их преданности профессии.

В министерстве подчеркивают, что Камерный театр не является частной собственностью бывших его сотрудников, поэтому требование вернуть Михаила Бычкова не совсем корректно. Их мнение состоит в том, что коллектив должен в первую очередь руководствоваться интересами своего нынешнего работодателя и зрителей. Зрители ждут продолжения работы театра, даже если художественный руководитель будет другим.

Напомним, обращение коллектива к министерству культуры, губернатору и президенту РФ было опубликовано в социальных сетях 23 ноября.

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