На форуме «Россия» заработали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Экспозиции, в ходе которых гости узнают о ключевых достижениях двух отраслей, были открыты при участии первого зампредседателя российского правительства Андрея Белоусова, а также главы Минтранса Виталия Савельева и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который также провел экскурсию для детей, прибывших из новых субъектов Федерации.