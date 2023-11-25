На форуме «Россия» заработали экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее»

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Экспозиции, в ходе которых гости узнают о ключевых достижениях двух отраслей, были открыты при участии первого зампредседателя российского правительства Андрея Белоусова, а также главы Минтранса Виталия Савельева и министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, который также провел экскурсию для детей, прибывших из новых субъектов Федерации.
Среди экспонатов Минтранса гостям представят реалистичную масштабную модель Крымского моста, макеты множества видов судов, а также портальных инспекционно-досмотровых комплексов приграничных пропускных пунктов. Посетителям будет открыт доступ к интерактивной карте опорной сети автодорог и голографической 3D-пирамиде с визуализацией процессов работы комплекса «ЭРА-ГЛОНАСС».
Гости выставки имеют возможность попробовать себя в роли водителей, машинистов и капитанов кораблей на специальных тренажерах.
В павильоне также представлено спецоборудование, превращающее нарисованные ливреи авиалайнера в трехмерную модель, и судно затем поднимается в воздух в виртуальном аэропорту Елизово Петропавловска-Камчатского. На мультимедийной инсталляции гостям демонстрируются способы управления архитектурной подсветкой терминала в геленджикском аэропорту.
Новые разработки в сфере строительства и городского хозяйства представлены на экспозиции Минстроя «Строим будущее».
Особое внимание организаторов уделяется модернизации инфраструктуры туризма — в интерактивном зале корпорации «Туризм.РФ» посетители могут ознакомиться с открытыми во многих регионах страны туристическими комплексами.
Участок экспозиции посвящен восстановлению новых регионов РФ. Для приехавших на открытие мероприятия ребят из Донецка провели экскурсию.
На площадках международной выставки-форума «Россия» демонстрируются основные достижения РФ. Гостей мероприятия ожидают культурно-развлекательная и насыщенная деловая и образовательная программы. Посетить выставку, которая завершится 12 апреля 2024 года, можно бесплатно.