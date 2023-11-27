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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

Россия создает больше фильмов для семейной аудитории

Россия создает больше фильмов для семейной аудитории

27 ноября 2023, 16:02
Фото: 1MI
Производство семейного кино в России растет, так как все члены семьи проще затащить в кинотеатр, а не каждого по отдельности, утверждает кинокритик Павел Пугачев.

В России все больше появляется фильмов, которые ориентированы на семейную аудиторию. Это заметил кинокритик Павел Пугачев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сейчас в прокате можно увидеть множество фильмов с рейтингом «6+». Недавно фильм «По щучьему велению» побил рекорд по сборам за выходные. Это уже четвертая неделя подряд, когда он занимает первую позицию. Летом лидерство принадлежало фильму «Баба Яга спасает мир».

Кроме того, в ближайшее время в кинотеатрах можно будет увидеть такие фильмы, как «Хоккейные папы», «Бременские музыканты», «Моя ужасная сестра-2», «Повелитель ветра», «Летучий корабль» и многие другие. Как заявил Пугачев, причина этого явления проста: проще всю семью затащить в кинотеатр, чем каждого отправлять по отдельности.

В этих фильмах уже сейчас можно увидеть известных актеров, таких как Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Гарик Харламов, Константин Хабенский, Алина Алексеева, Александр Петров, Олеся Железняк, Людмила Артемьева и многих других. Пугачев также отметил, что этот тренд будет развиваться, и многие актеры будут переходить в проекты такого жанра.

Таким образом, семейное кино становится все более популярным в России, и это наблюдается не только в настоящее время, но и в ближайшие годы. Это связано с тем, что зрителям удобнее и приятнее посещать кинотеатры вместе со всей семьей.

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