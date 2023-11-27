Россия создает больше фильмов для семейной аудитории

В России все больше появляется фильмов, которые ориентированы на семейную аудиторию. Это заметил кинокритик Павел Пугачев, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сейчас в прокате можно увидеть множество фильмов с рейтингом «6+». Недавно фильм «По щучьему велению» побил рекорд по сборам за выходные. Это уже четвертая неделя подряд, когда он занимает первую позицию. Летом лидерство принадлежало фильму «Баба Яга спасает мир».