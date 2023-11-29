В рекламе вина запретят использование бутылок и упоминаний торговых марок

Российская Государственная Дума рассматривает законопроект о разрешении размещения наружной рекламы вин отечественного производства. Поддерживающие инициативу политики считают, что для развития местного виноградарства и виноделия необходимо продвигать российское вино на отечественном рынке. Они также утверждают, что предлагаемая мера будет способствовать развитию энотуризма в России.