В рекламе вина запретят использование бутылок и упоминаний торговых марок

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Российская Государственная Дума рассматривает законопроект о разрешении размещения наружной рекламы вин отечественного производства. Поддерживающие инициативу политики считают, что для развития местного виноградарства и виноделия необходимо продвигать российское вино на отечественном рынке. Они также утверждают, что предлагаемая мера будет способствовать развитию энотуризма в России.
Однако в рекламе запрещено будет использование изображений бутылок и конкретных торговых марок. Разрешена только информация о винодельческих хозяйствах, их деятельности и винограде, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Авторы законопроекта считают, что частичное снятие ограничений по размещению информации на рекламных щитах позволит повысить узнаваемость российского вина и сделает значительный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в России.