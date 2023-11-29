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В рекламе вина запретят использование бутылок и упоминаний торговых марок

В рекламе вина запретят использование бутылок и упоминаний торговых марок

29 ноября 2023, 11:50
Фото: 1MI
Предлагаемые изменения позволят повысить узнаваемость российских вин и способствовать развитию гастрономической культуры потребления вина в России.

Российская Государственная Дума рассматривает законопроект о разрешении размещения наружной рекламы вин отечественного производства. Поддерживающие инициативу политики считают, что для развития местного виноградарства и виноделия необходимо продвигать российское вино на отечественном рынке. Они также утверждают, что предлагаемая мера будет способствовать развитию энотуризма в России.

Однако в рекламе запрещено будет использование изображений бутылок и конкретных торговых марок. Разрешена только информация о винодельческих хозяйствах, их деятельности и винограде, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Авторы законопроекта считают, что частичное снятие ограничений по размещению информации на рекламных щитах позволит повысить узнаваемость российского вина и сделает значительный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в России.

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