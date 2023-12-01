Буцаев: РЭО запустил в работу систему публичного учета отходов

Согласно приказу Минприроды России, власти на местах должны будут вносить актуальные данные в систему. Это должны будут делать и сами компании, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с ТКО. Первая информация об этом должна появиться в системе до 1 января следующего года.