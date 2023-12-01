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Буцаев: РЭО запустил в работу систему публичного учета отходов

Буцаев: РЭО запустил в работу систему публичного учета отходов

1 декабря 2023, 12:20
Фото: 1MI
Российский экологический оператор запустил в работу федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Приказ об этом подписал и. о. министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, система создавалась для обеспечения прозрачности отрасли обращения с ТКО по всей стране, чтобы принимать самые эффективные решения в ее развитии и тарифной политике. Система позволит повысить экономическую и технологическую эффективность процессов сбора и переработки отходов. Оператором системы является РЭО, передает properm.ru.

Согласно приказу Минприроды России, власти на местах должны будут вносить актуальные данные в систему. Это должны будут делать и сами компании, которые осуществляют деятельность в сфере обращения с ТКО. Первая информация об этом должна появиться в системе до 1 января следующего года.

Также во ФГИС УТКО будет информация о контейнерных площадках, объеме отходов, территории ответственности вывозящих организаций, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО.

Отмечается, что система позволит добиться показателей федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» и информационной поддержки региональных и межрегиональных проектов в части обращения с ТКО.

«Это качественный инструмент контроля за отраслью по обращению с отходами в России», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

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