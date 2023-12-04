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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Рождение Спасителя через чистую жизнь Богородицы: смысл праздника Введения во храм

Рождение Спасителя через чистую жизнь Богородицы: смысл праздника Введения во храм

4 декабря 2023, 09:28
Фото: 1MI
Введение во храм Пресвятой Богородицы отмечается в честь приведения чистого дитя Марии к Богу и символизирует приведение всех верующих к личному общению с ним, а также призывает людей приходить в храм для общения с Богом.

Сегодня в православной церкви отмечается один из самых важных праздников — Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это один из двунадесятых праздников, связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы.

Священник Филипп Ильяшенко из Храма святителя Николая Мирликийского рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о значении этого праздника и что должны делать верующие в этот день.

Введение во храм господний — это память о том, как маленькая девочка, будущая Богородица, вошла в храм. Мария родилась у престарелых родителей, когда они уже не надеялись на чудо. Она стала вымоленным, долгожданным ребенком, и ее родители привели ее в храм, чтобы посвятить ее жизнь Богу.

Мария зашла в храм, который мог посещать только высшее духовенство. Это стало символом приведения к Богу. Чистое дитя привело всех к Богу для личного общения с ним.

Богородица, по словам священника, является самым чистым человеком на земле, именно через нее Бог пришел в наш мир. Этот праздник призывает верующих приходить в храм и общаться с Богом.

Поэтому сегодня православные люди обязательно посещают церковь. Главная идея праздника — привести человека к Богу.

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