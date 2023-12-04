Рождение Спасителя через чистую жизнь Богородицы: смысл праздника Введения во храм

Введение во храм господний — это память о том, как маленькая девочка, будущая Богородица, вошла в храм. Мария родилась у престарелых родителей, когда они уже не надеялись на чудо. Она стала вымоленным, долгожданным ребенком, и ее родители привели ее в храм, чтобы посвятить ее жизнь Богу.