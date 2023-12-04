Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Ожидается, что глава государства побывает в павильонах, где представлены достижения всех регионов России. Позже, на заседании форума гражданского участия «Мы вместе», собравшего 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 государств, президент будет вручать премию «Волонтер года». Об этом пишет ТАСС.