Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Ожидается, что глава государства побывает в павильонах, где представлены достижения всех регионов России. Позже, на заседании форума гражданского участия «Мы вместе», собравшего 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 государств, президент будет вручать премию «Волонтер года». Об этом пишет ТАСС.
Международная выставка-форум «Россия» в подобном формате организована впервые с советских времен. Мероприятие направлено на ознакомление посетителей с крупнейшими достижениями страны в разных отраслях экономики, а также на обеспечение дальнейшего развития международного сотрудничества.
В ряде павильонов на выставке можно ознакомиться с проектами Сбербанка, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также доступны для осмотра экспозиции музеев ВДНХ и павильонов стран СНГ. Помимо выставки, здесь можно посетить культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.
Напомним, 29 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума «Россия», которая обеспечит демонстрацию главных достижений страны в различных отраслях экономики. Этот же указ содержал поручение сформировать организационный комитет по проведению выставки. Руководство комитетом возложили на первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В мероприятии также принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, крупнейших корпораций, общественных организаций, которые знакомят посетителей с основными достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.