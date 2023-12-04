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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Владимир Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

4 декабря 2023, 15:04
Президент РФ Владимир Путин сегодня впервые посещает выставку «Россия», которая открыта на ВДНХ с 4 ноября.

Ожидается, что глава государства побывает в павильонах, где представлены достижения всех регионов России. Позже, на заседании форума гражданского участия «Мы вместе», собравшего 10 тысяч волонтеров и активистов из более чем 40 государств, президент будет вручать премию «Волонтер года». Об этом пишет ТАСС.

Международная выставка-форум «Россия» в подобном формате организована впервые с советских времен. Мероприятие направлено на ознакомление посетителей с крупнейшими достижениями страны в разных отраслях экономики, а также на обеспечение дальнейшего развития международного сотрудничества.

В ряде павильонов на выставке можно ознакомиться с проектами Сбербанка, ВЭБ.РФ, «Газпрома», VK, «Роснефти», «Сибура». Также доступны для осмотра экспозиции музеев ВДНХ и павильонов стран СНГ. Помимо выставки, здесь можно посетить культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.

Напомним, 29 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума «Россия», которая обеспечит демонстрацию главных достижений страны в различных отраслях экономики. Этот же указ содержал поручение сформировать организационный комитет по проведению выставки. Руководство комитетом возложили на первого замглавы Администрации Президента РФ Сергея Кириенко.

Выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. В мероприятии также принимают участие представители федеральных органов исполнительной власти, крупнейших корпораций, общественных организаций, которые знакомят посетителей с основными достижениями страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

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