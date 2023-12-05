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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в ноябре 2023 года

TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в ноябре 2023 года

5 декабря 2023, 08:04
Фото: tagilcity.ru
TagilCity.ru по итогам ноября 2023 года стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила. В рейтинге среди СМИ всего региона издание заняло 4 строчку.

На первом месте расположился портал из Екатеринбурга. За ноябрь в соцсетях издания было опубликовано 1,6 тысячи новостей. По ним совершено 145,3 тысячи переходов.

Вторую строчку заняло издание из Каменска-Уральского с 674 новостями и 80,3 тысячи переходов. Третье место досталось изданию из Краснотурьинска. По их новостям перешли на сайт 40,3 тысячи человек.

TagilCity.ru за ноябрь 2023 года в соцсетях опубликовал 1117 новостей и по ним совершено 40 тысяч переходов.

Напомним, во втором квартале 2023 года TagilCity.ru подтвердило статус самого цитируемого издания Нижнего Тагила, заняв 7 строчку рейтинга «Медиалогии».

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