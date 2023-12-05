TagilCity.ru стало самым цитируемым в соцсетях СМИ Нижнего Тагила в ноябре 2023 года

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
На первом месте расположился портал из Екатеринбурга. За ноябрь в соцсетях издания было опубликовано 1,6 тысячи новостей. По ним совершено 145,3 тысячи переходов.
Вторую строчку заняло издание из Каменска-Уральского с 674 новостями и 80,3 тысячи переходов. Третье место досталось изданию из Краснотурьинска. По их новостям перешли на сайт 40,3 тысячи человек.
TagilCity.ru за ноябрь 2023 года в соцсетях опубликовал 1117 новостей и по ним совершено 40 тысяч переходов.
Напомним, во втором квартале 2023 года TagilCity.ru подтвердило статус самого цитируемого издания Нижнего Тагила, заняв 7 строчку рейтинга «Медиалогии».