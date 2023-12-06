Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить средства на квартиру

По его словам, с начала действия этого закона 8 семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа воспользовались возможностью получить единовременную выплату на приобретение или строительство жилья. Общая сумма выделенных средств из республиканского бюджета на эти цели превысила 36 миллионов рублей. Шандалович выразил искреннюю радость, что принимаемые Заксобранием законы реально работают и оказывают помощь многодетным семьям Карелии.