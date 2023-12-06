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Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить средства на квартиру

Шандалович: В Карелии семьи с тройняшками могут получить средства на квартиру

6 декабря 2023, 14:05
Фото: Midjourney
Председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович напомнил жителям о действующей в регионе программе, в рамках которой многодетные семьи могут получить жилье.

По сообщению издания, Шандалович отметил, что в 2019 году Законодательным собранием Республики Карелии был принят закон, в рамках которого семьи, где одновременно родились трое и более детей, могут за счет государственной поддержки улучшить свои жилищные условия, пишут karelinform.ru

По его словам, с начала действия этого закона 8 семей из Петрозаводска, Беломорска, Костомукши и Пудожа воспользовались возможностью получить единовременную выплату на приобретение или строительство жилья. Общая сумма выделенных средств из республиканского бюджета на эти цели превысила 36 миллионов рублей. Шандалович выразил искреннюю радость, что принимаемые Заксобранием законы реально работают и оказывают помощь многодетным семьям Карелии.

В соответствии с данными регионального минсоца, покупаемое (строящееся) с использованием единовременной денежной выплаты жилое помещение должно находиться на территории Республики Карелии и должно быть оформлено в общую собственность членов семьи с определением размера долей по соглашению. За выплатой можно обращаться в отделения центра социальной работы по месту жительства.

Получить единовременную денежную выплату имеет право один из родителей, состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также имеющий гражданство Российской Федерации и проживающий в Карелии.

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