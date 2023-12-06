Сильный пожар в здании Консерватории в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В центре Санкт-Петербурга, в здании Консерватории, произошел сильный пожар.
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», здание находилось на стадии реконструкции. Пламя и черные столбы дыма можно увидеть в окнах с первого до четвертого этажа. Особенно ярко горит первый этаж, что указывает на начало пожара именно там.
Очевидцы сняли видео с места пожара. Согласно их словам, первые 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали. В результате этого на близлежащих улицах возникли пробки из-за автомобилей.
Информации о пострадавших пока нет.