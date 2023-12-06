tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Сильный пожар в здании Консерватории в Санкт-Петербурге

Сильный пожар в здании Консерватории в Санкт-Петербурге

6 декабря 2023, 13:25
Фото: 1MI
Сильный пожар начался в здании Консерватории в Санкт-Петербурге, на первых этажах виден столб дыма, информации о пострадавших пока нет.

В центре Санкт-Петербурга, в здании Консерватории, произошел сильный пожар.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», здание находилось на стадии реконструкции. Пламя и черные столбы дыма можно увидеть в окнах с первого до четвертого этажа. Особенно ярко горит первый этаж, что указывает на начало пожара именно там.

Очевидцы сняли видео с места пожара. Согласно их словам, первые 15 минут после возгорания пожарные еще не приехали. В результате этого на близлежащих улицах возникли пробки из-за автомобилей.

Информации о пострадавших пока нет.

Подпишитесь
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Сегодня, 08:46
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Сегодня, 10:32
Стала на 2 см короче: работник отсудил у Уралвагонзавода 1,5 млн за сломанную ногу
Вчера, 12:41
Школьников Нижнего Тагила отправляют на дистант из-за аномальных морозов
Сегодня, 12:10
Блогер из Нижнего Тагила заплатит полицейскому 50 тысяч за оскорбление
Сегодня, 12:56
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Сегодня, 08:49