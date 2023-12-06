Сильный пожар в здании Консерватории в Санкт-Петербурге

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», здание находилось на стадии реконструкции. Пламя и черные столбы дыма можно увидеть в окнах с первого до четвертого этажа. Особенно ярко горит первый этаж, что указывает на начало пожара именно там.