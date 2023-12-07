Киновечера, концерт и морозный поход: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Когда мы читаем название этого фильма, просыпается приятная ностальгия, не правда ли? В пятницу 8 декабря кофейня Clever Coffee приглашает всех на уютный просмотр четвертого по счету фильма, снятого по известной книге Джоан Роулинг. О броне столика нужно позаботиться заранее, просят организаторы.
Невзирая на морозные выходные, клуб туристов «Азимут» собирает желающих в поход на гору Юрьев камень. Организаторы обещают хрустящий снег, эксклюзивно-морозную погоду и дружную компанию, а также красивые виды на скалы.
Отважным тагильчанам предстоит пройти 15 километров и сделать бесчисленное количество классных фото. Сбор на автовокзале 10 декабря. Все подробности и актуальные данные — в группе «Азимута».
В Нижний Тагил уже прилетели спортсмены из Беларуси и Казахстана, а также из разных городов нашей необъятной страны. Им предстоит соревноваться за кубок «Металлинвеста» на трамплине К-90. Опытные болельщики знают, что это большой — третий по величине трамплин на тагильском комплексе.
Вход для болельщиков свободный. Возьмите с собой теплые пледы, термосы и болейте за наших. Соревнования стартуют 8 декабря и закончатся 10-го. Расписание можно найти в группе горы Долгая.
Уникальные фарфоровые статуэтки из частного собрания можно увидеть на выставке в музее изобразительных искусств. Это изделия западноевропейского производства второй половины ХХ века. Автор выставки отдала предпочтение именно галантному веку — дамы и кавалеры, пастушки и пастухи, сцены музицирования, уроки пения, беседы, свидания и признания в любви. Также в экспозиции представлены гравюры.
Выставка заработает 9 декабря, в субботу.
Многочисленные мастер-классы, квесты и лекции пройдут в честь традиционного праздника в музее природы и охраны окружающей среды. Тема занятий, как вы понимаете, непременно связана с горами. Гости узнают о горных породах, минералах и их применении, об истории уральской горы Высокая, а также смогут сделать памятную открытку из гальки и картона. Мероприятия пройдут уже 9 декабря.
9 декабря в арт-кластере Саморо.doc пройдет кинопоказ классической романтической комедии 1964 года с Джеком Леммонов и Вирной Лизи. Также организаторы на кинолектории расскажут о творческом пути итальянской актрисы, которая блистает на экране.
Дворец имени Гагарина приглашает на предновогоднюю вечеринку, которая пройдет в пятницу 8 декабря. Организаторы обещают море музыки, зажигательные танцы и прекрасное настроение. Для тех, кто проголодается — работает буфет.
9 декабря в поселке Уралец пройдет благотворительный концерт, устроенный в поддержку воинов-земляков, находящихся в зоне СВО. До места и обратно всех желающих заберет бесплатный автобус. На собранные средства организаторы обещают купить подарки и отправить их солдатам. Для гостей выступят музыкальные коллективы и исполнители. На месте можно будет подписать открытку для воинов. Отправление автобуса в 11 часов от «Киномакса».