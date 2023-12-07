Киновечера, концерт и морозный поход: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Многочисленные мастер-классы, квесты и лекции пройдут в честь традиционного праздника в музее природы и охраны окружающей среды. Тема занятий, как вы понимаете, непременно связана с горами. Гости узнают о горных породах, минералах и их применении, об истории уральской горы Высокая, а также смогут сделать памятную открытку из гальки и картона. Мероприятия пройдут уже 9 декабря.