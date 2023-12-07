tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

7 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил пересмотреть нормы хранения оружия после трагической стрельбы в школе Брянска, уточнив, что необходимо обратить внимание на правильность хранения, оценить охрану в учебном заведении и разобраться в причинах инцидента.

Инцидент со школьной стрельбой в Брянске необходимо расследовать, а уже потом ставить вопрос о введении новых мер безопасности учащихся, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Андрей Альшевских.

После трагедии в брянской гимназии он пояснил, что нужно обратить внимание на три момента. Первое — почему у школьницы был доступ к ружью отца? Ребенок как минимум знал это оружие, умел его перезаряжать. Второе — нужно дать оценку обеспечения охраны в школе. Третье — разобраться, что произошло: буллинг или ребенок вынашивал свой страшный план по другой причине? Почему учителя и родители не заметили состояния девочки, — спрашивает депутат.

Стрельба в брянской школе произошла сегодня утром. 8-классница пронесла в школу ружье и устроила стрельбу на уроке биологии. СМИ сообщили о раненых и погибших.

Подпишитесь
До -50 градусов: жители Нижнего Тагила показали свои термометры 7 декабря
Сегодня, 04:57
Тело не могут достать с места боя. 40-летний житель Нижнего Тагила погиб в зоне СВО
Сегодня, 07:32
Жителям Свердловской области предстоит выдержать 5 дней смога
Вчера, 16:53
Даже незамерзайка замерзла: на Нижний Тагил обрушились морозы
Вчера, 10:32
«Закрываем окно в Европу»: тагильский депутат просит вычеркнуть европейскую хартию
Вчера, 08:46
При какой погоде в Нижнем Тагиле можно не ходить в школу
Вчера, 08:49