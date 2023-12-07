В ГД предложили пересмотреть нормы о хранении оружия после стрельбы в Брянске

После трагедии в брянской гимназии он пояснил, что нужно обратить внимание на три момента. Первое — почему у школьницы был доступ к ружью отца? Ребенок как минимум знал это оружие, умел его перезаряжать. Второе — нужно дать оценку обеспечения охраны в школе. Третье — разобраться, что произошло: буллинг или ребенок вынашивал свой страшный план по другой причине? Почему учителя и родители не заметили состояния девочки, — спрашивает депутат.