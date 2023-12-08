Организаторы «Премии Рунета — 2023» представили свой шорт-лист

После первого этапа голосования, который прошел с 5 по 6 декабря, к голосованию приступил экспертный совет, объединяющий ведущих отраслевых, общественных, государственных экспертов. Он будет рассматривать проекты до 14 декабря, после чего остановит выбор на трех равноправных лауреатах в каждой номинации. Четвёртого лауреата назовет искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» объявят в ходе торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.