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Организаторы «Премии Рунета — 2023» представили свой шорт-лист

Организаторы «Премии Рунета — 2023» представили свой шорт-лист

8 декабря 2023, 20:04
Фото: РАЭК
7 декабря 2023 года организаторы обнародовали шорт-лист «Премии Рунета» — престижной награды отечественной интернет-отрасли, которую в этом году будут вручать в юбилейный, 20-й раз.

Согласно правилам экспертного голосования в финал проходят топ-10 организаций и проектов в каждой номинации, набравшие наибольшее число голосов. Шорт-лист «Премии Рунета» основывается на итогах голосования экспертного клуба. Об этом сообщает properm.

С шорт-листом можно ознакомиться на официальном сайте премии.

В список номинации «Наука, технологии и инновации» включен проект о молодых ученых «Х-Разработка», осуществленный медиахолдингом 1MI при поддержке ИРИ.

После первого этапа голосования, который прошел с 5 по 6 декабря, к голосованию приступил экспертный совет, объединяющий ведущих отраслевых, общественных, государственных экспертов. Он будет рассматривать проекты до 14 декабря, после чего остановит выбор на трех равноправных лауреатах в каждой номинации. Четвёртого лауреата назовет искусственный интеллект. Имена лауреатов «Премии Рунета» объявят в ходе торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.

«Экспертный клуб справился с нелёгкой задачей — выбрать по топ-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета», — сообщила Екатерина Демкина, исполнительный директор РАЭК.

В роли организатора конкурса выступает РАЭК. Мероприятия «Премии Рунета» проводятся при поддержке Минцифры и АНО «Цифровая экономика».

«Премию Рунета — 2023» проводят под эгидой ключевых представителей IT-отрасли, в числе которых «Яндекс», VK, Rutube, АО «Тинькофф Банк», ВТБ, Tele2, «Авиасейлс», Координационный центр доменов .RU/.РФ и Looky. Информационным партнером премии выступает медиахолдинг 1MI.

#Общество
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