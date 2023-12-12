О чувстве гордости на выставке «Россия» рассказали 97% посетителей

Политолог Евгений Минченко, побывавший на презентации исследования, отметил, что международная выставка-форум «Россия» унаследовала практику подведения итогов, сложившуюся в рамках ВДНХ. По мнению политолога, экспозиция помогает посетителям остановиться и посмотреть на себя как будто со стороны. В итоге люди приходят к выводу, что и регионы, и промышленность вполне стабильно стоят на ногах. Второе, что они ощущают, — гордость.