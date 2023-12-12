О чувстве гордости на выставке «Россия» рассказали 97% посетителей

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) сообщил об открытии собственной студии на полях международной выставки-форума «Россия». В этой студии политологи, социологи и аналитики будут проводить обсуждения происходящего: не только на выставке, но и по всей России. Об этом информируют «РИА новости».
Иван Груздев рассказал, что в течение трех недель у стендов выставки работали студенты ВШЭ, которые распространяли среди посетителей анкеты с вопросами об отношении к выставке. При этом, по словам Груздева, от участия в анкетировании отказывались немногие.
Факт прилива патриотических чувств, вызванный у россиян посещением экспозиции, подтвердил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он подчеркнул, что наиболее часто в ответ на вопрос про впечатления от выставки звучали признания в патриотизме, слова о единстве и сплоченности.
Число женщин, заполнивших анкеты, превысило число активных мужчин: 65% полученных анкет принадлежали представительницам женского пола.
«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — заключил Груздев.
На выставке респондентов также просили поделиться мнением о перспективах российской молодежи. Отвечая на этот вопрос, 93% опрошенных выразили уверенность в широких возможностях, предоставленных молодым для раскрытия потенциала. Позитивно о содержании экспозиции отзывались 85% респондентов, 87% опрошенных положительно высказались о мероприятиях выставки.
Политолог Евгений Минченко, побывавший на презентации исследования, отметил, что международная выставка-форум «Россия» унаследовала практику подведения итогов, сложившуюся в рамках ВДНХ. По мнению политолога, экспозиция помогает посетителям остановиться и посмотреть на себя как будто со стороны. В итоге люди приходят к выводу, что и регионы, и промышленность вполне стабильно стоят на ногах. Второе, что они ощущают, — гордость.
Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР проводилось среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».