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О чувстве гордости на выставке «Россия» рассказали 97% посетителей

О чувстве гордости на выставке «Россия» рассказали 97% посетителей

12 декабря 2023, 17:48
Фото: 1MI
97% посетителей международной выставки-форума «Россия» испытали чувство гордости за Родину. Девять из десяти опрошенных на выставке узнали много нового, заявил директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) сообщил об открытии собственной студии на полях международной выставки-форума «Россия». В этой студии политологи, социологи и аналитики будут проводить обсуждения происходящего: не только на выставке, но и по всей России. Об этом информируют «РИА новости».

Иван Груздев рассказал, что в течение трех недель у стендов выставки работали студенты ВШЭ, которые распространяли среди посетителей анкеты с вопросами об отношении к выставке. При этом, по словам Груздева, от участия в анкетировании отказывались немногие.

Факт прилива патриотических чувств, вызванный у россиян посещением экспозиции, подтвердил и директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Он подчеркнул, что наиболее часто в ответ на вопрос про впечатления от выставки звучали признания в патриотизме, слова о единстве и сплоченности.

Число женщин, заполнивших анкеты, превысило число активных мужчин: 65% полученных анкет принадлежали представительницам женского пола.

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — заключил Груздев.

На выставке респондентов также просили поделиться мнением о перспективах российской молодежи. Отвечая на этот вопрос, 93% опрошенных выразили уверенность в широких возможностях, предоставленных молодым для раскрытия потенциала. Позитивно о содержании экспозиции отзывались 85% респондентов, 87% опрошенных положительно высказались о мероприятиях выставки.

Политолог Евгений Минченко, побывавший на презентации исследования, отметил, что международная выставка-форум «Россия» унаследовала практику подведения итогов, сложившуюся в рамках ВДНХ. По мнению политолога, экспозиция помогает посетителям остановиться и посмотреть на себя как будто со стороны. В итоге люди приходят к выводу, что и регионы, и промышленность вполне стабильно стоят на ногах. Второе, что они ощущают, — гордость.

Совместное исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР проводилось среди 1293 посетителей международной выставки-форума «Россия».

#Общество
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