Защита от мошенников: свердловчанам стало проще регистрироваться в интернет-магазинах

Для того чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, покупателю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение. Аутентификацию пользователя, с согласия абонента, производит МТС, сверяя данные пользователя с предоставленными им, при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этом, покупатель может быть абонентом любого оператора связи. Продавец же получает подтверждение, что имеет дело именно с тем человеком, с кем заключает договор продажи. Это особенно важно при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.