Защита от мошенников: свердловчанам стало проще регистрироваться в интернет-магазинах

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
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Updated Сегодня, 09:30
Для того чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, покупателю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение. Аутентификацию пользователя, с согласия абонента, производит МТС, сверяя данные пользователя с предоставленными им, при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этом, покупатель может быть абонентом любого оператора связи. Продавец же получает подтверждение, что имеет дело именно с тем человеком, с кем заключает договор продажи. Это особенно важно при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.
Облачное решение «Мобильный ID» МТС является заслоном от мошенничества для обеих сторон соглашения. Клиенты виртуальных торговых площадок, социальных сетей, сайтов знакомств, владельцы электронных кошельков, подключенных к этому сервису, защищены от кражи своих аккаунтов. Владельцам онлайн-площадок такой инструмент, как «Мобильный ID» упрощает процесс аутентификации своих клиентов. И, что особенно ценно, — избавляет их от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных. Именно этот аргумент становится решающим для небольших по федеральным меркам, но активно развивающих свое присутствие в интернете региональных торговых компаний, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.