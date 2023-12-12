tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Жителям Свердловской области стало проще регистрироваться на сайтах магазинов

Защита от мошенников: свердловчанам стало проще регистрироваться в интернет-магазинах

12 декабря 2023, 09:24
Фото: 1MI

Жителям Свердловской области стало проще регистрироваться на сайтах магазинов

Жители Свердловской области смогут проходить регистрацию в интернет-магазинах с помощью «Мобильный ID», указывая только номер телефона. Это позволит продавцам застраховаться от мошенничества при реализации программ лояльности среди своих клиентов.

Для того чтобы авторизоваться в интернет-магазине или в личном кабинете, например, для отслеживания заказа, покупателю достаточно ввести номер своего мобильного телефона и в один клик ответить на push-сообщение. Аутентификацию пользователя, с согласия абонента, производит МТС, сверяя данные пользователя с предоставленными им, при заключении договора об оказании услуг мобильной связи. При этом, покупатель может быть абонентом любого оператора связи. Продавец же получает подтверждение, что имеет дело именно с тем человеком, с кем заключает договор продажи. Это особенно важно при реализации поощрений, начисления бонусов и иных программ лояльности.

Облачное решение «Мобильный ID» МТС является заслоном от мошенничества для обеих сторон соглашения. Клиенты виртуальных торговых площадок, социальных сетей, сайтов знакомств, владельцы электронных кошельков, подключенных к этому сервису, защищены от кражи своих аккаунтов. Владельцам онлайн-площадок такой инструмент, как «Мобильный ID» упрощает процесс аутентификации своих клиентов. И, что особенно ценно, — избавляет их от обязанностей обработки и хранения, защищенных законом, персональных данных. Именно этот аргумент становится решающим для небольших по федеральным меркам, но активно развивающих свое присутствие в интернете региональных торговых компаний, — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
#Общество#Свердловская область#Мошенничество#Технологии#Регистрация#Мошенники#Интернет магазин#Защита#МТС#Анастасия Имамахметова
Подпишитесь
Предупреждение о смоге продлено в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:48
Жители Нижнего Тагила опоздали на работу из-за обрыва трамвайных проводов
Сегодня, 05:08
Мутные схемы: силовики проводят рейды по риэлторским фирмам в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:34
В Свердловской области растет дефицит рабочих
Сегодня, 10:28
Моржи Нижнего Тагила проплывут в местной проруби
Сегодня, 09:50
«Мутный отморозок»: байкер из Екатеринбурга занял призовое место за поездку в морозы
Сегодня, 08:31