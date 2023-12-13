Мясо, тыква и чеснок. Какие продукты полезно есть в холодное время года

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Итак, самое первое, что должен употреблять каждый — это мясо. Оно является главным источником белка и железа. Второе — морская рыба и морепродукты. С ними будет оставаться стабильным обмен веществ. Помимо этого, данные продукты помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и работе щитовидной железы.
Далее по списку — цитрусовые. В них очень много аскорбиновой кислоты. А витамины А и Е защищают организм от попадания токсинов, образующихся при курении или развитии хронических болезней.
Еще один продукт — авокадо. В нем содержится много витаминов и минералов. Состав плода благотворно сказывается на состоянии кожи. Она приобретает дополнительное увлажнение и становится более гладкая.
Далее — хурма. В ее составе много антиоксидантов, обладающих противовирусными свойствами. Фрукт тоже хорошо влияет на обмен жиров, углеводов и белков. Также он полезен для работы надпочечников.
Не менее полезна в зимний период и тыква. В ней много пектина, витамина С, А и кальция. Если есть этот продукт регулярно, то кишечник будет работать лучше. Также окрепнет и иммунитет.
Ну и, конечно, не стоит забывать про лук и чеснок. Это рекордсмены по количеству противомикробных веществ. В народе их называют «природными антибиотиками».