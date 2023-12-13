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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Мясо, тыква и чеснок. Какие продукты полезно есть в холодное время года

Мясо, тыква и чеснок. Какие продукты полезно есть в холодное время года

13 декабря 2023, 09:29
Фото: Midjourney
Зимой и летом организм человека работает по-разному. Например, зимой ему требуется много тепла, чтобы не замерзнуть на улице. Чтобы поддерживать себя в форме, нужно правильно питаться. Как это делать, рассказали в Роспотребнадзоре.

Итак, самое первое, что должен употреблять каждый — это мясо. Оно является главным источником белка и железа. Второе — морская рыба и морепродукты. С ними будет оставаться стабильным обмен веществ. Помимо этого, данные продукты помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и работе щитовидной железы.

Далее по списку — цитрусовые. В них очень много аскорбиновой кислоты. А витамины А и Е защищают организм от попадания токсинов, образующихся при курении или развитии хронических болезней.

Еще один продукт — авокадо. В нем содержится много витаминов и минералов. Состав плода благотворно сказывается на состоянии кожи. Она приобретает дополнительное увлажнение и становится более гладкая.

Далее — хурма. В ее составе много антиоксидантов, обладающих противовирусными свойствами. Фрукт тоже хорошо влияет на обмен жиров, углеводов и белков. Также он полезен для работы надпочечников.

Не менее полезна в зимний период и тыква. В ней много пектина, витамина С, А и кальция. Если есть этот продукт регулярно, то кишечник будет работать лучше. Также окрепнет и иммунитет.

Ну и, конечно, не стоит забывать про лук и чеснок. Это рекордсмены по количеству противомикробных веществ. В народе их называют «природными антибиотиками».

#Общество#Еда#Продукты#Питание#Зима#ЗОЖ#Ирина Кирилова
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