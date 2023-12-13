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Posted Вчера, 21:52

Published Вчера, 21:52

Modified Вчера, 21:57

Updated Вчера, 21:57

Политолог рассказал о возможных преемниках Владимира Зеленского

12 декабря 2023, 21:52
По мнению депутата Государственной Думы Михаила Шеремета, Запад ищет нового удобного президента для Украины. Он сделал такой вывод на основе информации, полученной от российской Службы внешней разведки, которая сообщала о возможных кандидатах на замену Владимиру Зеленскому.

Среди потенциальных претендентов названы Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.

Согласно мнению политолога Кирилла Коктыша, Зеленский является актером одной роли, и он уже успешно сыграл главную роль до конца. Он исполнил свою роль в условиях, когда были надежды на то, что Украина сможет нанести поражение России. Однако для новой роли, чтобы закрепить текущую ситуацию и попытаться ее заморозить, требуется другой актер. Поэтому, безусловно, речь идет о смене руководства, рассказал эксперт в беседе с RuNews24.Ru.

Когда ему задали вопрос о том, кто из перечисленных кандидатов больше всего подходит на роль нового марионеточного президента, эксперт ответил: «В конечном счете, это будет зависеть от того, кого выберет посольство США. Арестович, вероятно, не подойдет, ему это не нужно. Буданов и Залужный могут быть вполне возможными вариантами. Разумков также может быть самым вероятным кандидатом. Остальные будут на второстепенных ролях».

Коктыш также выразил свое мнение о том, что произойдет с Владимиром Зеленским, если западные партнеры решат заменить его другой удобной фигурой. «Его могут убить и обвинить в этом Россию, например. Его также могут не переизбрать, хотя это сложнее. Первый вариант более простой. Может быть какой-то теракт, в котором, разумеется, Россия будет „виновата“», — сказал политолог.

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