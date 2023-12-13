Posted Вчера, 21:52
Published Вчера, 21:52
Modified Вчера, 21:57
Updated Вчера, 21:57
Среди потенциальных претендентов названы Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Андрей Ермак, Алексей Арестович и Виталий Кличко.
Согласно мнению политолога Кирилла Коктыша, Зеленский является актером одной роли, и он уже успешно сыграл главную роль до конца. Он исполнил свою роль в условиях, когда были надежды на то, что Украина сможет нанести поражение России. Однако для новой роли, чтобы закрепить текущую ситуацию и попытаться ее заморозить, требуется другой актер. Поэтому, безусловно, речь идет о смене руководства, рассказал эксперт в беседе с RuNews24.Ru.
Когда ему задали вопрос о том, кто из перечисленных кандидатов больше всего подходит на роль нового марионеточного президента, эксперт ответил: «В конечном счете, это будет зависеть от того, кого выберет посольство США. Арестович, вероятно, не подойдет, ему это не нужно. Буданов и Залужный могут быть вполне возможными вариантами. Разумков также может быть самым вероятным кандидатом. Остальные будут на второстепенных ролях».
Коктыш также выразил свое мнение о том, что произойдет с Владимиром Зеленским, если западные партнеры решат заменить его другой удобной фигурой. «Его могут убить и обвинить в этом Россию, например. Его также могут не переизбрать, хотя это сложнее. Первый вариант более простой. Может быть какой-то теракт, в котором, разумеется, Россия будет „виновата“», — сказал политолог.