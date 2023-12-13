Политолог рассказал о возможных преемниках Владимира Зеленского

Когда ему задали вопрос о том, кто из перечисленных кандидатов больше всего подходит на роль нового марионеточного президента, эксперт ответил: «В конечном счете, это будет зависеть от того, кого выберет посольство США. Арестович, вероятно, не подойдет, ему это не нужно. Буданов и Залужный могут быть вполне возможными вариантами. Разумков также может быть самым вероятным кандидатом. Остальные будут на второстепенных ролях».