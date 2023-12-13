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Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 16:58

Updated Сегодня, 16:58

Россиян предупредили, как можно защитить елку на своем дачном участке от спила

Россиян предупредили, как можно защитить елку на своем дачном участке от спила

13 декабря 2023, 16:57
Фото: 1MI
Депутат Государственной думы Никита Чаплин дал свой комментарий NEWS.ru относительно принадлежности деревьев в рамках законодательства РФ. Так, если ель расположена в лесу, то она является собственностью государства, а если в СНТ на участке владельца, то — частной собственностью физического лица.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова эксперта, границы участка прописаны в кадастровом плане, поэтому ставить забор хозяин земли не обязан.

Собеседник издания объясняет, что если хвойное дерево в СНТ расположено за забором, то есть где заканчивается территория владения конкретного собственника, то ель принадлежит СНТ. Если ель стоит на участке ЛПХ или ИЖС, она является собственностью владельца земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то это собственность государства.

Из этого следует, что даже если ель росла на частной территории без забора, то суд будет на стороне владельца, если кто-либо посторонний ее срубит. При этом понадобится кадастровый план, который покажет, что эта земля принадлежит пострадавшему лицу.

С нарушителя должны будут требовать компенсацию за материальный и моральный вред.

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