Россиян предупредили, как можно защитить елку на своем дачном участке от спила

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова эксперта, границы участка прописаны в кадастровом плане, поэтому ставить забор хозяин земли не обязан.
Собеседник издания объясняет, что если хвойное дерево в СНТ расположено за забором, то есть где заканчивается территория владения конкретного собственника, то ель принадлежит СНТ. Если ель стоит на участке ЛПХ или ИЖС, она является собственностью владельца земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то это собственность государства.
Из этого следует, что даже если ель росла на частной территории без забора, то суд будет на стороне владельца, если кто-либо посторонний ее срубит. При этом понадобится кадастровый план, который покажет, что эта земля принадлежит пострадавшему лицу.
С нарушителя должны будут требовать компенсацию за материальный и моральный вред.