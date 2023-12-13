Россиян предупредили, как можно защитить елку на своем дачном участке от спила

Собеседник издания объясняет, что если хвойное дерево в СНТ расположено за забором, то есть где заканчивается территория владения конкретного собственника, то ель принадлежит СНТ. Если ель стоит на участке ЛПХ или ИЖС, она является собственностью владельца земли. А если за забором, но в границах какой-либо территории, то это собственность государства.