В Сбере назвали имена 3 новых лауреатов Научной премии

Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, отметил, что значение науки нельзя переоценить. По его словам, на данный момент любая страна, любая современная организация состоит из трех составляющих. Первая — качественное исполнение уже имеющихся технологий. Вторая — их непрерывное совершенствование и доведение до абсолюта. И третья — видение будущего со стороны исследователей, которые неустанно работают над переизобретением уже имеющегося. Греф подчеркнул, что третья составляющая является самой важной и без нее нет будущего.