В Сбере назвали имена 3 новых лауреатов Научной премии

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Издание mkset.ru пишет, что в номинации «Науки о жизни» лауреатом стал Алексей Полилов, доктор биологических наук, за его фундаментальные исследования в области миниатюризации животных и введение в науку модельных объектов, которые открывают новые возможности в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте.
В номинации «Физический мир» премию получил доктор химических наук Валентин Анаников. Он открыл явление динамического катализа и исследовал механизмы химических реакций, благодаря чему стало возможным создание универсальных каталитических систем, ускорение разработки и запуска нового поколения эффективных и экологичных химических технологий.
В номинации «Цифровая вселенная» премия досталась доктору физико-математических наук Евгению Тыртышникову. Он создал новые матричные и тензорные методы моделирования и сжатия данных для решения сложных задач высокой размерности. Разработка открывает широкие возможности ускорения вычислений в машинном обучении, естественных науках и других отраслях.
Герман Греф, президент и председатель правления Сбербанка, отметил, что значение науки нельзя переоценить. По его словам, на данный момент любая страна, любая современная организация состоит из трех составляющих. Первая — качественное исполнение уже имеющихся технологий. Вторая — их непрерывное совершенствование и доведение до абсолюта. И третья — видение будущего со стороны исследователей, которые неустанно работают над переизобретением уже имеющегося. Греф подчеркнул, что третья составляющая является самой важной и без нее нет будущего.
По его словам, без науки невозможно существование современного образования.
Кандидатуры 92 ученых были номинированы для участия во второй Научной премии Сбербанка. На соискание они были выдвинуты образовательными, научно-исследовательскими организациями, технологическими компаниями и институтами развития.