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В учреждениях дополнительного образования провели независимую оценку: итоги

В учреждениях дополнительного образования провели независимую оценку: итоги

13 декабря 2023, 05:00
Фото: 1MI
Общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвел итоги независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности. В 2023 году в такой оценке приняло участие 374 организации дополнительного образования.

Онлайн-анкетирование прошли 114 318 обучающихся старше 14 лет и их родителей (законных представителей). В лидерах итогового рейтинга — «Детская школа искусств» (г. Среднеуральск), Дом детского творчества «Радуга» (г. Екатеринбург), Центр детского творчества «Выйский» (Нижний Тагил), Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие», Дом Детского Творчества (г. Качканар).

Средний итоговый балл организаций дополнительного образования, расположенных на территории Свердловской области, составил 92,81 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru.

По итогам проведения независимой оценки образовательные организации сформируют планы мероприятий по устранению недостатков. Каждой организации будет дано время на их устранение.

#Свердловская область#Школьники#Министерство образования#Качество#Образование#Голосование#Родители#Дополнительное образование
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