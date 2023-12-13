В учреждениях дополнительного образования провели независимую оценку: итоги

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Онлайн-анкетирование прошли 114 318 обучающихся старше 14 лет и их родителей (законных представителей). В лидерах итогового рейтинга — «Детская школа искусств» (г. Среднеуральск), Дом детского творчества «Радуга» (г. Екатеринбург), Центр детского творчества «Выйский» (Нижний Тагил), Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие», Дом Детского Творчества (г. Качканар).
Средний итоговый балл организаций дополнительного образования, расположенных на территории Свердловской области, составил 92,81 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru.
По итогам проведения независимой оценки образовательные организации сформируют планы мероприятий по устранению недостатков. Каждой организации будет дано время на их устранение.