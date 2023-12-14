Буцаев поделился информацией о ценах на продукты после перезапуска РОП

Руководитель РЭО также отметил, что новая система ответственности переносит ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Им предоставляется выбор между самостоятельной утилизацией, заказом услуги на стороне или уплатой экосбора. Собранные средства будут направлены на развитие сферы утилизации отходов. При этом если упаковка легко перерабатывается, то и сбор меньше.