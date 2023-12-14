Буцаев поделился информацией о ценах на продукты после перезапуска РОП

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Некоторые владельцы бизнеса негативно отреагировали на предложение Минприроды о повышении ставок экологического сбора и нормативов по утилизации упаковки, считая, что это приведет к увеличению цен на товары из-за повышения стоимости тары. Тем не менее гендиректор РЭО назвал эти опасения необоснованными, пишет gorod55.ru.
«В жизни с расчетом сбора это выглядит так: его доля в стоимости продуктов составит около 0,5% — это не более 40 копеек в цене упаковки молока. Другой пример: 1 кг сахара в пакете из полипропиленовой пленки может подорожать на 0,2%, экосбор в стоимости составит 14 копеек», — заявил Денис Буцаев.
Он также подчеркнул, что более серьезной проблемой является возможное спекулятивное повышение цен со стороны недобросовестных производителей и продавцов. Для этого они могут использовать реформу РОП.
Руководитель РЭО также отметил, что новая система ответственности переносит ответственность за утилизацию упаковки на ее производителей. Им предоставляется выбор между самостоятельной утилизацией, заказом услуги на стороне или уплатой экосбора. Собранные средства будут направлены на развитие сферы утилизации отходов. При этом если упаковка легко перерабатывается, то и сбор меньше.
Буцаев привел статистику, согласно которой необходимо утилизировать примерно 17,5 млн тонн отходов ежегодно, и выразил надежду, что новые мощности по переработке позволят значительно сократить объемы захоронения мусора. В прошлом году на свалки отправили 81,4% бытовых отходов. К 2030 году планируется отправлять не более 50%.
Гендиректор РЭО подчеркнул, что цель заключается не в обложении бизнеса, а в уменьшении объема упаковки, направляемой на свалки, и увеличении объемов вторичного сырья, вовлекаемого в оборот.