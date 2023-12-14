ПСБ предлагает клиентам премиальный сервис Mir Pass

Сервис доступен в цифровом формате без предъявления карты. Данные для регистрации можно получить в мобильном приложении или интернет-банке в разделе Mir Pass, либо обратившись к своему персональному менеджеру. После регистрации в сервисе Mir Pass формируется уникальный QR-код, который достаточно предъявить при входе в бизнес-зал. Также клиенты могут сделать скриншот своего QR-кода и показать его администратору бизнес-зала, если в нужный момент у них не будет доступа в интернет.