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Актер Анатолий Белый внесен в список иноагентов

Актер Анатолий Белый внесен в список иноагентов

15 декабря 2023, 19:21
Фото: Midjourney
Актер Анатолий Белый объявлен иноагентом Министерством юстиции РФ за распространение фейков о власти РФ, противодействие СВО и сбор средств в поддержку ВСУ, также в список внесены Андрей Затирко, Хельга Пирогова, Денис Соколов и Григорий Шведов.

В списке иноагентов появилось новое имя — актер Анатолий Белый, который в настоящее время проживает в Израиле. Его настоящая фамилия — Вайсман, пишет ridus.ru.

Актер выступал против Службы внешней разведки, распространял недостоверную информацию о властях России и собирал средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Также в список были включены бывший главный редактор издания «Чита.Ру» Андрей Затирко, экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, представитель организации «Гражданский совет» Денис Соколов и главный редактор издания «Кавказский Узел» Григорий Шведов.

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