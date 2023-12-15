Актер Анатолий Белый внесен в список иноагентов

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
В списке иноагентов появилось новое имя — актер Анатолий Белый, который в настоящее время проживает в Израиле. Его настоящая фамилия — Вайсман, пишет ridus.ru.
Актер выступал против Службы внешней разведки, распространял недостоверную информацию о властях России и собирал средства на поддержку Вооруженных Сил Украины.
Также в список были включены бывший главный редактор издания «Чита.Ру» Андрей Затирко, экс-депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, представитель организации «Гражданский совет» Денис Соколов и главный редактор издания «Кавказский Узел» Григорий Шведов.