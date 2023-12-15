Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его номер телефона остался неизменным и он готов возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита ЕС, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».