Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его номер телефона остался неизменным и он готов возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита ЕС, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Макрон подчеркнул, что Франция всегда будет стремиться к мирному решению споров на основе международного права. Он поддерживает серьезные предложения, которые помогут достичь такого урегулирования.
Накануне, во время итоговой пресс-конференции, Владимир Путин ответил на вопрос французского журналиста и отметил, что прекращение контактов с Макроном произошло не по его инициативе.