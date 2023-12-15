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Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился

Макрон передал Путину, что его номер телефона не изменился

15 декабря 2023, 17:23
Фото: 1MI
Президент Франции передал Путину информацию, что его номер телефона не поменялся, выразив готовность к возобновлению диалога и поддержке серьезных предложений для мирного урегулирования.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его номер телефона остался неизменным и он готов возобновить диалог с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на пресс-конференции после саммита ЕС, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Макрон подчеркнул, что Франция всегда будет стремиться к мирному решению споров на основе международного права. Он поддерживает серьезные предложения, которые помогут достичь такого урегулирования.

Накануне, во время итоговой пресс-конференции, Владимир Путин ответил на вопрос французского журналиста и отметил, что прекращение контактов с Макроном произошло не по его инициативе.

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