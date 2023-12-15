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ПСБ предложил клиентам детские карты

ПСБ предложил клиентам детские карты

15 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
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ПСБ запустил детскую дебетовую карту на базе платежной системы «Мир». Карты с ярким индивидуальным дизайном выпускаются для детей от 6 лет до 13 лет включительно.

Родители оформляют ее как дополнительную к своему счету и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир».

Бонусная программа ПСБ позволяет возвращать до 5% от суммы покупки в трех выбранных категориях — товары для детей, книги и канцтовары, кино, кафе и др. За оплату товаров в других категориях начисляется 1% от суммы покупок. Также клиенты получают дополнительные преимущества от платежной системы при оплате покупок в торговых точках партнеров.

Фото: ПСБ

Вознаграждение по карте зачисляется в баллах на бонусный счет родителей. Бонусные баллы в любой момент можно перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.

Детская карта ПСБ — удобный платежный инструмент, позволяющий в привлекательном для детей формате не только развивать навыки грамотного планирования расходов, но и знакомиться с основными правилами защиты финансовой информации. В любой момент родители в своем мобильном приложении могут посмотреть историю финансовых операций по карте ребенка, настроить лимиты и другие функции. А у детей всегда будут деньги на карманные расходы, они быстрее научатся ставить финансовые цели и в зрелом возрасте смогут более эффективно планировать семейный бюджет, — отметил вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

В городе Каменск-Уральский детскую карту можно оформить в отделении банка по адресу ул. Павлова, д. 5. Режим работы: пн — пт, с 09:00 до 19:00

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