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Свердловчане оценили качество услуг в организациях дополнительного образования

Свердловчане оценили качество услуг в организациях дополнительного образования

15 декабря 2023, 05:56
Фото: 1MI
Общественный совет при Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области подвел итоги независимой оценки качества условий образовательной деятельности. По данным Министерства, в 2023 году в ней приняли участие 374 учреждения.

Независимая оценка (НОКО) охватила организации дополнительного образования, расположенные на территории Свердловской области. Онлайн-анкетирование прошли 114 318 обучающихся старше 14 лет и их родители (законные представители).

Лидерами итогового рейтинга стали «Детская школа искусств» (г. Среднеуральск), Дом детского творчества «Радуга» (г. Екатеринбург), Центр детского творчества «Выйский» (Нижний Тагил), Байкаловский детско-юношеский центр «Созвездие», Дом Детского Творчества (г. Качканар).

В ведомстве отмечают положительную динамику среднего итогового балла НОКО. В 2020 году этот показатель составил 84,09 балла, в 2023 году — 92,81 балла, что соответствует оценке «отлично» согласно градации сайта bus.gov.ru.

На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование образовательной деятельности через информационную открытость организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, доброжелательность сотрудников и доступность услуг для инвалидов. По итогам проведения независимой оценки учреждения будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков.

#Свердловская область#Школьники#Образование#Голосование#Родители#Дополнительное образование
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