Свердловчане оценили качество услуг в организациях дополнительного образования

На практике это означает, что с каждым годом происходят качественные изменения и совершенствование образовательной деятельности через информационную открытость организаций, оказывающих услуги дополнительного образования, доброжелательность сотрудников и доступность услуг для инвалидов. По итогам проведения независимой оценки учреждения будут сформированы планы мероприятий по устранению недостатков.