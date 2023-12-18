Какие фильмы посмотреть на Новый год

Один из них — фильм «Со мною вот что происходит». Это грустная история, разворачивающаяся перед Новым годом в заснеженной Москве. Фильм был снят по собственному сценарию Виктора Шамирова. Он не получил никаких наград, но его показали по телевизору на «Первом канале» перед Новым годом, что говорит о выборе телеруководства», — сказал эксперт.