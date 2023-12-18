Какие фильмы посмотреть на Новый год

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Французское кино и фильм «Слово пацана»: названы малоизвестные фильмы для просмотра в Новый год вместо «Иронии судьбы». Необычные новогодние фильмы рекомендуют кинокритики.
Приближаются новогодние праздники, а за ними и каникулы. В скором времени по телевизору начнутся показы уже всем известных и давно знакомых фильмов. Хотя трансляция таких фильмов, как «Ирония судьбы», стала доброй традицией, многих людей они уже утомили.
Александр Голубчиков, кинокритик и главный редактор портала Zoom Film, назвал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» несколько малоизвестных фильмов с новогодней атмосферой, которые можно посмотреть вместо тех, что уже надоели.
Один из них — фильм «Со мною вот что происходит». Это грустная история, разворачивающаяся перед Новым годом в заснеженной Москве. Фильм был снят по собственному сценарию Виктора Шамирова. Он не получил никаких наград, но его показали по телевизору на «Первом канале» перед Новым годом, что говорит о выборе телеруководства», — сказал эксперт.
Другой такой фильм — «Серебряные коньки». Это дебют Михаила Локшина, волшебная и сказочная новогодняя история, отличающаяся от типичных новогодних фильмов. Фильм основан на одноименном романе, но в нем много нового и оригинального.
«8 женщин» — экранизация пьесы Робера Тома. История развивается перед Новым годом и имеет юмористическую подачу. Здесь есть слабости, пороки, скрытые намерения — все то, что нужно», — подчеркнул наш собеседник.
Кинокритик Александр Шпагин также высказал свое мнение.
«Заслуживает внимания новогодние эпизоды сериала „Зема“. Сам фильм — это история о провинциальных парнях, очень веселая. Но праздничные серии, о которых я говорю, имеют совершенно непраздничный формат, потому что они язвительные, злые, достаточно гротескные и насмешливые», — отметил эксперт.
Он также рекомендует посмотреть популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», потому что он связан с фильмом «Зема», также частично обладает новогодней атмосферой и показывает актуальных и характерных для своего времени героев.