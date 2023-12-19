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Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге

Китайские автомобили составляют 50% продаж в лизинге

19 декабря 2023, 09:24
Фото: Журнал auto.ru
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По данным аналитического центра компании «Газпромбанк Автолизинг», доля автомобилей китайского производства в общем объеме продаж в легковом сегменте за 11 месяцев текущего года составила 50,1% (+ 32,5 п.п. к 11 мес. 2022-го).

В компании отмечают, что с января 2022-го по август текущего года доля продукции КНР в количественном выражении выросла с 6,7% до 53,8%. В сентябре эксперты наблюдали небольшой спад до 51%, связанный с ростом цен на рынке под влиянием повышения ключевой ставки Центробанка России и утильсбора на ввозимую в страну продукцию. В октябре восходящий тренд вернулся, а ноябре достиг нового пика — 53,9%.

Однако в денежном выражении спад объемов продаж в ноябре продолжился. Это связано с тем, что клиенты лизинговой компании делали выбор в пользу более бюджетных моделей из представленного на отечественном рынке ассортимента китайских автомобилей.

Наибольшей популярностью у бизнеса сейчас пользуются легковые автомобили марок Geely, Сhery, HAVAL, EXEED, Changan, TANK, OMODA, Great Wall. В число самых продаваемых моделей, по статистике компании на 11 месяцев текущего года, входят Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Tugella и Coolray, Haval Jolion, а также EXEED VX и LX.

Аналитики компании ожидают, что в следующем году доля продукции КНР продолжит умеренный рост за счет появления на рынке большого количества новинок и гибкой ценовой политики производителей. Сейчас на российском рынке официально представлено уже около 30 китайских брендов.

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