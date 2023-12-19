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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Регионы поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Регионы поддержали законопроект о запрете абортов в частных клиниках

19 декабря 2023, 11:54
Фото: Midjourney
Будущее закона о запрете абортов в частных клиниках стало известно: он будет рассмотрен и принят, так как его поддержали регионы и он направлен на преодоление демографического кризиса.

Будущее закона о запрете абортов в частных клиниках стало известно. Согласно информации, полученной интернет-изданием «Подмосковье сегодня» от анонимного источника в Госдуме, законопроект будет принят.

На прошлой неделе в Госдуму был внесен соответствующий проект, однако комитет по охране здоровья выступил против вмешательства государства в выбор медицинского учреждения для проведения данной процедуры.

Затем Леонид Огуль, зампред профильного комитета, опроверг существование письма и заявил, что вопрос не обсуждался на комитете.

Согласно нашему источнику, законопроект все же будет рассмотрен и принят. Более того, его поддержали регионы, особенно Калининградская область, а в Государственную Думу законопроект внесли депутаты Нижнего Новгорода.

Наш источник также подчеркнул, что этот вопрос вызывает острые дебаты и разные точки зрения в обществе.

Он добавил, что в данном случае речь идет о борьбе с демографическим кризисом, поэтому нет других вариантов, кроме ограничения абортов в частных клиниках.

По его словам, запрет не повлияет на количество нелегальных абортов, так как женщины всегда стремятся иметь детей, что является важным для развития страны.

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