СК возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки палкой в пансионате Кузбасса

Posted Сегодня, 20:28
Published Сегодня, 20:28
Modified Сегодня, 20:30
Updated Сегодня, 20:30
После случая избиения пенсионерки в пансионате, Следственный комитет (СК) региона возбудил уголовное дело, пишет sibdepo.ru.
В пансионате, где проживают пожилые люди, имели место жестокое обращение и применение физической силы. СК возбудил дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей. На данный момент следователи активно собирают и закрепляют все улики, связанные с этим инцидентом.
Руководитель СК России запросил отчет о ходе расследования у руководителя СК региона — Кузбасса. Этот доклад будет содержать информацию о предварительно установленных обстоятельствах и причинах произошедшего.