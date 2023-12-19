СК возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки палкой в пансионате Кузбасса

В пансионате, где проживают пожилые люди, имели место жестокое обращение и применение физической силы. СК возбудил дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей. На данный момент следователи активно собирают и закрепляют все улики, связанные с этим инцидентом.