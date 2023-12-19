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СК возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки палкой в пансионате Кузбасса

СК возбудил уголовное дело после избиения пенсионерки палкой в пансионате Кузбасса

19 декабря 2023, 20:28
Фото: Midjourney
СК возбудил уголовное дело после жестокого избиения пенсионерки в новокузнецком пансионате, где с ней и другими пожилыми людьми грубо обращались и применяли физическую силу; следователи собирают и закрепляют доказательства, а председатель Следкома запросил доклад о ходе расследования.

После случая избиения пенсионерки в пансионате, Следственный комитет (СК) региона возбудил уголовное дело, пишет sibdepo.ru.

В пансионате, где проживают пожилые люди, имели место жестокое обращение и применение физической силы. СК возбудил дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности здоровья или жизни потребителей. На данный момент следователи активно собирают и закрепляют все улики, связанные с этим инцидентом.

Руководитель СК России запросил отчет о ходе расследования у руководителя СК региона — Кузбасса. Этот доклад будет содержать информацию о предварительно установленных обстоятельствах и причинах произошедшего.

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