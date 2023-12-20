Эзотерик дала советы, как правильно подготовиться к Новому году

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Приближается Новый год, и по мнению экспертов, подготовка к этому празднику необходима. Отличные украшения, подарки и праздничная елка — это конечно замечательно, но не достаточно для того, чтобы год оказался успешным.
Ясновидящая Инесса Алиева утверждает, что перед наступлением нового года необходимо решить все проблемы, избавиться от долгов и разрешить конфликты с родными и близкими людьми. Если ваша работа не приносит вам удовольствия, то стоит задуматься о поиске новой возможности, чтобы начать следующий год с новыми перспективами, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также очень важно избавиться от старых вещей перед праздником, согласно совету экстрасенса. Весь хлам, который никогда больше не будет использоваться, нужно выбросить. Также не стоит выражать неблагодарность за уходящий год, чтобы не привлекать неудачи в будущем.
Если вам удастся купить что-то со значительной скидкой перед новым годом, то это может принести вам хорошую прибыль в следующем году, продолжает рассказывать ясновидящая.
Перед 25 декабря обязательно нужно провести генеральную уборку и очистить все помещения для того, чтобы новый год встретить в чистом доме. Важно также избегать конфликтов с членами семьи перед праздником, чтобы не привлечь неприятности. Если вы мечтаете о появлении ребенка, то приглашение молодой мамочки на праздник может стать событием, которое исполнит вашу заветную мечту.