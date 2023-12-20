Эзотерик дала советы, как правильно подготовиться к Новому году

Перед 25 декабря обязательно нужно провести генеральную уборку и очистить все помещения для того, чтобы новый год встретить в чистом доме. Важно также избегать конфликтов с членами семьи перед праздником, чтобы не привлечь неприятности. Если вы мечтаете о появлении ребенка, то приглашение молодой мамочки на праздник может стать событием, которое исполнит вашу заветную мечту.