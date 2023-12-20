Король и Шут, Михаил Круг и Zivert: какую музыку предпочитают свердловчане

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По подсчетам аналитиков, активность россиян в стриминге МТС Музыка в 2023 году выросла на 52%, а самыми слушающими городами оказались: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. В целом музыкальные вкусы россиян похожи, но в каждом регионе есть свои любимчики. Так, самыми востребованными музыкальными жанрами на Среднем Урале оказались: русский поп, русский рэп, русский рок, танцевальная, электронная музыка, шансон и хаус.
Десятка исполнителей, чье творчество в уходящем году показалось наиболее интересным свердловчанам, выглядит так: Король и Шут, ANNA ASTI, MACAN, Artik & Asti, Михаил Круг, NЮ, Кино, Руки Вверх! , GAYAZOV$ BROTHER$ и Zivert.
Екатеринбург не зря называют третьей столицей русского рока. И пусть в этом году среди самых популярных исполнителей не оказалось уральских рокеров, зато в топ-10 музыкальных альбомов вошли сразу три подборки песен от Короля и Шута. Однако возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI. А единственным выходцем из столицы Урала, чьи песни уральцы чаще всего ставили на репит в 2023 году, оказался Данил Прытков (NILETTO).
Топ-10 треков МТС Музыка 2023 в Екатеринбурге: «Где прошла ты» — Кравц и Гио Пика, «Асфальт 8» — MACAN, «По барам» — Anna Asti, «За деньги да» — Инстасамка, «По весне» — Jakone & SCIRENA, «Не вспоминай» — NILETTO, Олег Майами, Леша Свик, «Монро» — Slavik Pogosov, «Царица» — Anna Asti, «Кукла колдуна» — Король и Шут, «Танцы» — NLO.
Топ-10 альбомов по версии меломанов всей Свердловской области: Феникс (Делюкс) — ANNA ASTI, Царица (Делюкс) — ANNA ASTI, Акустический альбом — Король и Шут, YAMAKASI — Miyagi & Andy Panda, 17 мгновений осени — Кравц и Гио Пика, POPSTAR — Инстасамка, Камнем по голове — Король и Шут, Будь как дома, Путник — Король и Шут, ASPHALT 8 — MACAN, Молодость для тусовки — NLO.
МТС Музыка — это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю — как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов.