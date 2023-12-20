Король и Шут, Михаил Круг и Zivert: какую музыку предпочитают свердловчане

Екатеринбург не зря называют третьей столицей русского рока. И пусть в этом году среди самых популярных исполнителей не оказалось уральских рокеров, зато в топ-10 музыкальных альбомов вошли сразу три подборки песен от Короля и Шута. Однако возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI. А единственным выходцем из столицы Урала, чьи песни уральцы чаще всего ставили на репит в 2023 году, оказался Данил Прытков (NILETTO).