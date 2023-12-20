Минеральные источники в Тюменской области стали любимым местом отдыха свердловчан

По данным аналитиков МегаФона, Свердловская область второй год подряд занимает четвертую строку в рейтинге регионов, жители которых наиболее активно приезжают на термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило еще почти на 20% больше свердловчан, чем в прошлом году. Также жители Среднего Урала активно пользовались смартфонами на отдыхе — трафик абонентов вырос на 70% по сравнению с 2022 годом. Общее количество использованного за последние три месяца трафика сопоставимо с отправкой более 2,3 млн качественных фото.