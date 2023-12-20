Минеральные источники в Тюменской области стали любимым местом отдыха свердловчан

Posted Вчера, 13:09
Published Вчера, 13:09
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По данным аналитиков МегаФона, Свердловская область второй год подряд занимает четвертую строку в рейтинге регионов, жители которых наиболее активно приезжают на термальные курорты Тюменской области. Этой осенью их посетило еще почти на 20% больше свердловчан, чем в прошлом году. Также жители Среднего Урала активно пользовались смартфонами на отдыхе — трафик абонентов вырос на 70% по сравнению с 2022 годом. Общее количество использованного за последние три месяца трафика сопоставимо с отправкой более 2,3 млн качественных фото.
Для любителей активного отдыха МегаФон расширил покрытие сети и скорость 4G на популярных площадках «столицы термальных вод России». Так, на базе отдыха «Сосновый бор» специалисты запустили новое оборудование с поддержкой сети четвертого поколения, а на территории санатория «Сибирь» расширили зону покрытия. Помимо этого, сеть была модернизирована на термальных источниках «Аван», вблизи поселка Каменка и «Верхний бор» по Салаирскому тракту. В результате скорость передачи данных в этих локациях выросла на 80% и в пиковых значениях достигает 100 Мбит/сек.
Мы непрерывно модернизируем сеть и запускаем новое телеком-оборудование в регионе. Только с начала 2023 года мы провели около 260 мероприятий по улучшению покрытия, связь и мобильный интернет стали еще надежнее более чем в 56 крупных городах и небольших населенных пунктах Среднего Урала. В том числе, мы запустили новую базовую станцию с поддержкой LTE на популярном горнолыжном комплексе «Пильная Парк» в Первоуральске. Активно улучшается качество связи и на туристических объектах соседних регионов, где свердловчане также могут пользоваться мобильной связью и 4G-интернетом, — отметил технический руководитель МегаФона в Свердловской области Яков Пахоми.
Отметим, помимо свердловчан и самих тюменцев, наиболее активно на термальные курорты приезжают жители Югры, Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинской области, Уфы и Пермского края. В таких локациях можно встретить гостей из южных регионов страны и даже путешественников из Приморского края, Сахалина и Камчатки.