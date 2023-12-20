Обозреватель WSJ: Позиция Путина выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад

Во время декабрьской прямой линии Владимир Путин сказал, что западные страны дали Украине даже больше, чем обещали. За это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.