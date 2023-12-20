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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Обозреватель WSJ: Позиция Путина выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад

Обозреватель WSJ: Позиция Путина выглядит неизмеримо сильнее, чем год назад

20 декабря 2023, 13:25
Фото: kremlin.ru
Обозреватель газеты The Wall Street Journal Джеральд Бейкер в своем материале для издания назвал президента России Владимира Путина «геополитическим победителем года». По мнению американского журналиста, позиция Путина гораздо сильнее, чем годом ранее.

Как передает ria.ru, обозреватель отметил, что Путин добился успеха в этом году, так как украинское контрнаступление прошло неудачно, экономика РФ не сломалась под западными санкциями, позиция ЕС ослабевает, а поддержка Киева со стороны США дала трещину.

Ранее журнал Time внес Владимира Путина в число кандидатов на звание человека 2023 года. В 2007 году издание уже размещало портрет Путина на обложке, а также не раз включало его в рейтинг 100 наиболее влиятельных персон.

Издание Financial Times опубликовало мнение, которое распространилось как среди европейских, так и американских аналитиков, — эксперты считают, что Путин побеждает в конфликте на Украине.

Во время декабрьской прямой линии Владимир Путин сказал, что западные страны дали Украине даже больше, чем обещали. За это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

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