Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Как передает ria.ru, обозреватель отметил, что Путин добился успеха в этом году, так как украинское контрнаступление прошло неудачно, экономика РФ не сломалась под западными санкциями, позиция ЕС ослабевает, а поддержка Киева со стороны США дала трещину.
Ранее журнал Time внес Владимира Путина в число кандидатов на звание человека 2023 года. В 2007 году издание уже размещало портрет Путина на обложке, а также не раз включало его в рейтинг 100 наиболее влиятельных персон.
Издание Financial Times опубликовало мнение, которое распространилось как среди европейских, так и американских аналитиков, — эксперты считают, что Путин побеждает в конфликте на Украине.
Во время декабрьской прямой линии Владимир Путин сказал, что западные страны дали Украине даже больше, чем обещали. За это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.