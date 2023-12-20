ПСБ запустил обучающий курс про инвестиции для военнослужащих

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Военнослужащие узнают про особенности инвестирования на военной и государственной службе, изучат основные инструменты фондового рынка и смогут сформировать свой инвестиционный портфель. Онлайн-обучение в «Школе инвестора» разделено на несколько модулей по темам:
Курс подойдет как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже имеет опыт инвестирования — начать обучение можно с любой темы, в конце каждого урока есть небольшой тест, чтобы проверить и закрепить знания.
Развитие российского фондового рынка, возможности получения инвестиционного дохода стимулируют интерес россиян к инвестициям. Однако для того, чтобы уверенно и эффективно инвестировать, получать доход и оценивать риски, требуется довольно высокий уровень финансовой грамотности. Наша задача как ответственного финансового партнера — предоставить клиентам максимум полезной информации в доступной форме, чтобы сделать процесс инвестирования понятным и удобным. Новый онлайн-курс создан специально для военнослужащих, чтобы помочь им детально познакомиться с инструментами инвестирования и разобраться во всех тонкостях законодательства, которые следует учесть при выборе активов и инструментов, — отметил старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.
«Школу инвестора» для военнослужащих можно найти на сайте ПСБ или в телеграм-боте. Бот-помощник напомнит про уроки и будет присылать новые материалы прямо на телефон.