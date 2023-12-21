Как мошенники сбивают с толку пенсионеров

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Телефонные лжесообщения являются серьезной проблемой, с которой может столкнуться каждый человек. Особенно подвержены риску пожилые люди, которых мошенники обманывают на большие деньги.
Юрист Елена Зарецкая, специалист по гражданским и уголовным делам, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как мошенники запутывают пенсионеров и как можно защитить своих близких от их действий.
Обманщики часто представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, таких как следователи. Они начинают разговор с сообщения о том, что кто-то из родственников попал в неприятную ситуацию.
«Или же они говорят, что посторонние лица получили доступ к личным данным пенсионера. Чтобы создать иллюзию правдивости, мошенники сообщают персональную информацию, такую как номер паспорта или список банковских счетов пенсионера», — пояснила Зарецкая интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Недавно мошенники также пытаются получить доступ к личному кабинету в мобильном банковском приложении. Для этого они просят пожертвовать СМС-код и скачать приложение, чтобы иметь удаленный доступ ко всей информации.
«Как только преступнику удается получить доступ, он может безопасно перевести деньги со счета пожилого человека на сторонние счета, используя мобильное приложение. Таким образом, они обманывают многих пожилых и молодых людей. Хотя есть способы защитить себя от этих мошенников», — подчеркнула Зарецкая.
Чтобы избежать того, чтобы пенсионеры становились жертвами кражи больших сумм денег со своих счетов, многие родственники предлагают отказаться от использования банковских карт и перейти на использование наличных денег.
«Не нужно отказываться от использования банковских карт. Однако важно помнить, что никакие личные данные, такие как номер карты или трехзначный код на обратной стороне, не должны быть сообщены по телефону. Также не следует скачивать сторонние приложения по указанию постороннего человека», — предупредила юрист.
Некоторые рекомендации для защиты пожилых людей включают установку запрета на снятие наличных денег начиная с 22 декабря. Однако Зарецкая считает, что это крайняя мера. Вместо этого она предлагает подключить оповещения об операциях и установить лимит на снятие наличных, чтобы избежать ситуаций, когда пожилых людей просят снять деньги и принести их в определенное место.
«У меня был случай, когда женщина пенсионного возраста получила звонок от человека, который представился ее внучкой и попросил привезти около 300 000 рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за то, что она находится в запрещенном районе. Мошенник убеждал, что создал аварийную ситуацию на дороге, которая привела к серьезному ущербу здоровью водителя», — рассказала Зарецкая.
Женщина попала в панику, собрала деньги и поспешила отдать их мошеннику. Однако ее супруг подозревал, что она обманывается, и связался с настоящей внучкой, которая в то время находилась в школе.
«Если вы слышите, что один из ваших близких попал в трудную ситуацию, сразу же свяжитесь с ними и уточните информацию. Если вы беспокоитесь о старших членах семьи, следуйте рекомендациям и часто общайтесь с ними, чтобы знать о новых методах мошенничества», — заключила Зарецкая.