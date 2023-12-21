Как мошенники сбивают с толку пенсионеров

«У меня был случай, когда женщина пенсионного возраста получила звонок от человека, который представился ее внучкой и попросил привезти около 300 000 рублей, чтобы избежать уголовной ответственности за то, что она находится в запрещенном районе. Мошенник убеждал, что создал аварийную ситуацию на дороге, которая привела к серьезному ущербу здоровью водителя», — рассказала Зарецкая.