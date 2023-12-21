На 36% больше контрафакта стали ввозить из-за границы в Свердловскую область

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Среди контрафактных товаров лидерами являются одежда, обувь, аксессуары для телефонов и парфюмерия.
Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, что самое высокое количество единиц нелегальной продукции выявлено Челябинской таможней. На втором месте находится Тюмень с 9 тысячами контрафакта. В Екатеринбурге выявлено почти 5,9 тысячи подделок.
Самый большой груз с контрафактом в размере 19 тонн был выявлен в Челябинске. Инспекторами в фуре, которая ехала из Казахстана, обнаружены 11 тысяч спортивных костюмов. При этом они обладают признаками подделки.
Напомним, жительнице Свердловской области были выписаны 6 штрафов за провоз поддельных брендов.