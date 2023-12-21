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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

В Свердловской области за год выросло количество контрафакта

На 36% больше контрафакта стали ввозить из-за границы в Свердловскую область

21 декабря 2023, 09:33
Фото: 1MI

В Свердловской области за год выросло количество контрафакта

С начала 2023 года в Свердловской области выросло количество контрафакта. Ычего обнаружены 29 тысяч единиц продукции. Это на 36% больше прошлого года.

Среди контрафактных товаров лидерами являются одежда, обувь, аксессуары для телефонов и парфюмерия.

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов рассказал, что самое высокое количество единиц нелегальной продукции выявлено Челябинской таможней. На втором месте находится Тюмень с 9 тысячами контрафакта. В Екатеринбурге выявлено почти 5,9 тысячи подделок.

Самый большой груз с контрафактом в размере 19 тонн был выявлен в Челябинске. Инспекторами в фуре, которая ехала из Казахстана, обнаружены 11 тысяч спортивных костюмов. При этом они обладают признаками подделки.

Напомним, жительнице Свердловской области были выписаны 6 штрафов за провоз поддельных брендов.

#Свердловская область#Таможня#Таможенники#Контрафакт#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Дело
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