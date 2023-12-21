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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В Екатеринбурге планируется увеличить штрафы за неоплаченную парковку

Штрафы за неоплату парковки увеличат в Екатеринбурге

21 декабря 2023, 12:20
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге планируется увеличить штрафы за неоплаченную парковку

Увеличение размера штрафа за неправильную или неоплаченную парковку планируется в Екатеринбурге. Об этом рассказал вице-мэр Андрей Корюков.

За места, по его словам, платят 80% водителей. Но при этом собираемость не превышает 30-40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева добавила, что зоны для парковки не окупают себя. На их содержанию бюджет потратит 54 млн рублей.

Корюков отмечает, что для работы с теми, кто не платит, планируется привлечь ГИБДД. Также было инициировано повышение размера штрафа за неоплаченную парковку.

Напомним, ранее в Екатеринбурге было анонсировано 25-кратное увеличение штрафов для безбилетников.

#Общество#Штраф#Парковка#Водитель#Машина#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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