Штрафы за неоплату парковки увеличат в Екатеринбурге

За места, по его словам, платят 80% водителей. Но при этом собираемость не превышает 30-40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева добавила, что зоны для парковки не окупают себя. На их содержанию бюджет потратит 54 млн рублей.