Штрафы за неоплату парковки увеличат в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
За места, по его словам, платят 80% водителей. Но при этом собираемость не превышает 30-40%. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева добавила, что зоны для парковки не окупают себя. На их содержанию бюджет потратит 54 млн рублей.
Корюков отмечает, что для работы с теми, кто не платит, планируется привлечь ГИБДД. Также было инициировано повышение размера штрафа за неоплаченную парковку.
Напомним, ранее в Екатеринбурге было анонсировано 25-кратное увеличение штрафов для безбилетников.