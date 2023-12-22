Как правильно ставить цели в наступающем году: советы психолога

И последний шестой совет — вы сами управляете своей целью, а не она вами. В любой момент вы можете скорректировать или изменить цель, если она перестала быть актуальной или противоречит вашим ценностям. Важно помнить, что иногда цель может быть не достигнута в заданный срок из-за обстоятельств или потребовать изменений на пути к ее достижению. Ставить цели — это важно, но нужно делать это с любовью к себе и ответственностью за свою жизнь. Цель не является смыслом жизни, подчеркнула Куликова.