Как правильно ставить цели в наступающем году: советы психолога

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
Modified Сегодня, 20:49
Updated Сегодня, 20:49
В эксклюзивном интервью с изданием RuNews24.ru эксперт подчеркнула: цель, которую вы поставили перед собой, должна быть вашей собственной. Иногда, достигнув поставленной цели, мы не чувствуем радости и удовлетворения. Тогда мы начинаем недооценивать все усилия, которые были приложены для достижения цели. В таком случае, ставить новые цели уже не хочется, возникает разочарование. Вместо радости и гордости за свои достижения мы чувствуем сожаление о потраченном времени.
Чтобы понять, истинна ли ваша цель, психолог предлагает закрыть глаза и представить, что цель уже достигнута, и ответить на несколько вопросов. Какие чувства испытываете, когда цель достигнута? Как вы себя видите, когда достигнете цели? Какое внутреннее состояние дает достижение цели? Ощущается легкость и радость или разочарование и напряжение в теле? Чувствуете ли вы, что достижение цели изменит вашу жизнь качественно в лучшую сторону?
Второй совет специалиста — ставить цели так, чтобы они соответствовали вашим ценностям. Ценности — это важные ориентиры, на которые вы опираетесь и к которым стремитесь в жизни. Ценности могут быть разными, но у каждого человека свой набор ценностей. Цель не должна противоречить вашим ценностям.
Третий совет заключается в том, чтобы достижение цели зависело только от вас и не наносило вред окружающим. Возможно, для достижения вашей цели понадобится помощь других людей, но только если их цели совпадают с вашими. Неправильно ставить цель, при которой другой человек должен делать что-то для вас.
Четвертый совет — цель должна быть измеримой и иметь конкретный срок для достижения. Необходимо понимать, какие задачи нужно выполнить и какие шаги предпринять, чтобы достичь цели, и в какие сроки это должно быть сделано.
Пятый совет — цель должна быть реальной для вас. Не стоит ставить нереальные цели, которые не соответствуют вашим возможностям. Такие цели могут привести к разочарованию и негативным эмоциям. Цель должна вдохновлять и мотивировать, а не ухудшать вашу жизнь.
И последний шестой совет — вы сами управляете своей целью, а не она вами. В любой момент вы можете скорректировать или изменить цель, если она перестала быть актуальной или противоречит вашим ценностям. Важно помнить, что иногда цель может быть не достигнута в заданный срок из-за обстоятельств или потребовать изменений на пути к ее достижению. Ставить цели — это важно, но нужно делать это с любовью к себе и ответственностью за свою жизнь. Цель не является смыслом жизни, подчеркнула Куликова.