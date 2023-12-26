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Published Сегодня, 11:45

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Какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год

Какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год

26 декабря 2023, 11:45
Фото: 1MI
Адвокат Арсения Разумовская предупредила, что при дарении подарков учителям на Новый год нужно соблюдать ограничение в 3 000 рублей, а также не дарить предметы, которые можно монетизировать, так как это приравнивается к взятке и запрещено законом.

В преддверии Нового года многие родители стараются порадовать не только своих детей, но и их учителей в школе, выбирая для них разнообразные подарки. Однако, как оказалось, преподнести педагогам можно далеко не все — с некоторыми сюрпризами могут возникнуть проблемы.

Адвокат Арсения Разумовская объяснила, от каких подарков стоит воздержаться, когда речь идет об учителях.

«В соответствии с 575 статьей Гражданского кодекса подарки учителям дарить можно, но не дороже 3 000 рублей. Конечно, никто не запрещает разбить поздравление на части и порадовать преподавателя несколько раз на суммы до 3 000, но нужно помнить, что все остальное приравнивается к взятке», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Кроме того, в некоторых учебных заведениях могут иметься свои взгляды на данный вопрос. Например, неоднозначная ситуация произошла в гимназии Примакова в подмосковных Раздорах — там родителям запретили приносить учителям продуктовые корзины, призвав ограничиться коробкой конфет или поделкой от ребенка. Такой запрет, по словам юриста, соответствует закону и может быть прописан дополнительно в уставе школы или внутренних положениях.

«Плюсом ко всему прочему нельзя дарить все, что можно обменять на деньги: например, билеты или оплаченные путевки, которые можно сдать и получить деньги за них. Это также приравнивается к передаче взятки», — отметила Разумовская.

#Происшествия
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