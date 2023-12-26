Какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год

В преддверии Нового года многие родители стараются порадовать не только своих детей, но и их учителей в школе, выбирая для них разнообразные подарки. Однако, как оказалось, преподнести педагогам можно далеко не все — с некоторыми сюрпризами могут возникнуть проблемы.