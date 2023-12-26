Какие подарки не стоит дарить учителям на Новый год

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В преддверии Нового года многие родители стараются порадовать не только своих детей, но и их учителей в школе, выбирая для них разнообразные подарки. Однако, как оказалось, преподнести педагогам можно далеко не все — с некоторыми сюрпризами могут возникнуть проблемы.
Адвокат Арсения Разумовская объяснила, от каких подарков стоит воздержаться, когда речь идет об учителях.
«В соответствии с 575 статьей Гражданского кодекса подарки учителям дарить можно, но не дороже 3 000 рублей. Конечно, никто не запрещает разбить поздравление на части и порадовать преподавателя несколько раз на суммы до 3 000, но нужно помнить, что все остальное приравнивается к взятке», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Кроме того, в некоторых учебных заведениях могут иметься свои взгляды на данный вопрос. Например, неоднозначная ситуация произошла в гимназии Примакова в подмосковных Раздорах — там родителям запретили приносить учителям продуктовые корзины, призвав ограничиться коробкой конфет или поделкой от ребенка. Такой запрет, по словам юриста, соответствует закону и может быть прописан дополнительно в уставе школы или внутренних положениях.
«Плюсом ко всему прочему нельзя дарить все, что можно обменять на деньги: например, билеты или оплаченные путевки, которые можно сдать и получить деньги за них. Это также приравнивается к передаче взятки», — отметила Разумовская.