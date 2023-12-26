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Подписчиками госпабликов стали уже 50 млн россиян

Подписчиками госпабликов стали уже 50 млн россиян

26 декабря 2023, 12:24
Фото: 1MI
После вступления в силу закона о госпабликах в декабре прошлого года в соцсети «ВКонтакте» зарегистрировано уже 175 000 официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек. Каждый третий россиянин подписан хотя бы на один из госпабликов.

Больше всего пабликов создали в сфере образования — 83 000. По словам заместителя министра цифрового развития РФ Олега Качанова, госпаблики — удобный способ общения населения с властью. Всего за год они стали мощным информационным каналом, пишет 56orb.ru.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с региональными администрациями организовал для админов таких сообществ специальные курсы. Онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 000 человек, 46 000 администраторов из регионов участвовали в очных обучающих мероприятиях.

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в РФ теперь есть новая профессия — админ госпаблика, и запрос на эту профессию будет расти. Также он отметил, что сейчас эту обязанность возлагают на действующих сотрудников, например на учителей в школах.

Государственные паблики не только информируют граждан, но и помогают им, например, записать ребёнка в секцию или получить талон к врачу через сервис «Госуслуги». Так, мини-приложение «Запись к врачу» установили уже 4 500 госпабликов.

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