Подписчиками госпабликов стали уже 50 млн россиян

Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в РФ теперь есть новая профессия — админ госпаблика, и запрос на эту профессию будет расти. Также он отметил, что сейчас эту обязанность возлагают на действующих сотрудников, например на учителей в школах.