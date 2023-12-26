Подписчиками госпабликов стали уже 50 млн россиян

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Больше всего пабликов создали в сфере образования — 83 000. По словам заместителя министра цифрового развития РФ Олега Качанова, госпаблики — удобный способ общения населения с властью. Всего за год они стали мощным информационным каналом, пишет 56orb.ru.
Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с региональными администрациями организовал для админов таких сообществ специальные курсы. Онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 000 человек, 46 000 администраторов из регионов участвовали в очных обучающих мероприятиях.
Заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев заявил, что в РФ теперь есть новая профессия — админ госпаблика, и запрос на эту профессию будет расти. Также он отметил, что сейчас эту обязанность возлагают на действующих сотрудников, например на учителей в школах.
Государственные паблики не только информируют граждан, но и помогают им, например, записать ребёнка в секцию или получить талон к врачу через сервис «Госуслуги». Так, мини-приложение «Запись к врачу» установили уже 4 500 госпабликов.