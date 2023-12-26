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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Сжигание мусора вредит экологии и здоровью

26 декабря 2023, 10:24
Глава компании «Центр системных исследований» Елена Есина рассказала о вреде, причиняемом экологии сжиганием мусора, и о том, как лучше всего утилизировать отходы.

Сжигание мусора является негативной практикой по нескольким причинам, пишет ИА RuNews24.ru. При этом процессе выделяются опасные вещества, такие как диоксины и фураны, которые могут попадать в почву, воду и воздух, угрожая животным, растениям и людям.

Еще одним важным аспектом является выброс углекислого газа. Этот газ является основным фактором климатических изменений и глобального потепления.

Кроме того, сжигание мусора приводит к уничтожению полезных материалов, таких как пластик, бумага и металлы, которые можно было бы переработать. В результате возникает потеря ценных ресурсов и большое потребление природных ресурсов.

Есина подчеркнула, что идеальным способом обращения с мусором является использование «трех R» — сокращение потребления, повторное использование и переработка. Важно уменьшить использование одноразовых товаров и упаковки, а также использовать вещи повторно или передавать их другим людям. Дополнительно нужно активно участвовать в переработке отдельных видов мусора, чтобы сохранять ценные ресурсы и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также важно проводить образовательные программы, чтобы люди осознали важность утилизации отходов и активно принимали участие в экологических инициативах.

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