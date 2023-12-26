Сжигание мусора вредит экологии и здоровью

Есина подчеркнула, что идеальным способом обращения с мусором является использование «трех R» — сокращение потребления, повторное использование и переработка. Важно уменьшить использование одноразовых товаров и упаковки, а также использовать вещи повторно или передавать их другим людям. Дополнительно нужно активно участвовать в переработке отдельных видов мусора, чтобы сохранять ценные ресурсы и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Также важно проводить образовательные программы, чтобы люди осознали важность утилизации отходов и активно принимали участие в экологических инициативах.