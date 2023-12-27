Жители Екатеринбурга поддержали кандидата в президенты от партии «Новые люди»

«Новые люди» провели съезд, на котором объявили об объединении с «Партией роста» и выдвижении от них кандидата на предстоящих в марте 2024 года президентских выборах. В поддержку выдвиженца прошли акции по всей стране, в том числе и в Екатеринбурге.

Местом съезда, где партия «Новые люди» объявила о масштабных изменениях, стал кластер МГУ «Ломоносов». Кандидатом же в президенты стал 39-летний вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, который собрал несколько тысяч представителей регионов, в том числе Свердловской области. Моя мечта остается неизменной. Я хочу, чтобы наша страна была свободной, богатой и независимой. Но политики постоянно тянут людей в прошлое, выдумывая нелепые ограничения на манер запрета абортов и цензуры фильмов. Мы идем на выборы, чтобы в стране решали реальные проблемы: рост цен, доступность жилья, создание перспективных рабочих мест в регионах России. Чтобы построить страну нашей мечты, нам нужно провести честную и открытую кампанию. Дойти и достучаться до каждого свободного человека, который понимает, что без перемен развития не будет, — рассказал Владислав Даванков. Кандидат добавил, что в рамках своей кампании планирует посетить как минимум 30 регионов России. В Екатеринбурге уже прошла первая акция в его поддержку. Сторонники вышли на улицы с лозунгами «Да — переменам!». Фото: «Новые люди» В основу президентской программы представителя двух партий легла борьба с новыми запретами и ограничениями, а также повышение уровня жизни и реальных доходов людей. Мы собираем большую команду. Наш общественный штаб возглавит Сардана Авксентьева. Работу с предпринимателями возьмут на себя Алексей Нечаев и Борис Титов. Спорт будет курировать Станислав Дружинин. Волонтеры и общественники, политики, ученые и предприниматели станут нашими доверенными лицами, — заявил вице-спикер Госдумы. Отметим, кандидат от «Новых людей» родился в Смоленске, окончил истфак МГУ и стал кандидатом социологических наук. Владислав Даванков работал заместителем руководителя платформы «Россия — страна возможностей», построил три международные компании в сферах IT, финансов и производства. В 2021 году он стал депутатом и вице-спикером Госдумы. Фото: «Новые люди» Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На сегодняшний день продолжается этап подачи документов и регистрации кандидатов.