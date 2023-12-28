Как раскрыть тайну Деда Мороза ребёнку

«Чтобы сохранить для ребенка ощущение праздника и волшебства, можно использовать идею Лесли Раш — учительницы из Техаса. Когда ее ребенку было около 7 лет, и он начал сомневаться в существовании Санты, она сказала ему, что его сомнения понятны и он, вероятно, слышал от одноклассников, что Санта не существует. Но это означает только то, что они пока еще слишком маленькие, чтобы стать Сантой, а он вырос и может попробовать себя в этой роли.