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Posted Сегодня, 18:41

Published Сегодня, 18:41

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Как раскрыть тайну Деда Мороза ребёнку

28 декабря 2023, 18:41
Раскрытие секрета о Деде Морозе — важный момент для ребенка. Просто и внезапно сказать, что его все это время обманывали родители — не самая удачная идея.

Об этом, как безопасно раскрыть для ребенка одну из самых больших тайн детства, в эксклюзивном интервью с RuNews24.ru рассказала ACT-терапевт Анастасия Еронина.

Психолог объяснила, что к трём годам у ребенка активно начинает развиваться суперэго. Суперэго — это своего рода внутренний критик, который показывает, что такое хорошо и что такое плохо.

«Часто родители рассказывают детям о существовании Деда Мороза, который награждает хороших детей и игнорирует плохих. В три года ребенок еще не может понять, что бить сестру по голове плохо, так как она испытывает боль и страдания в этот момент. У него мозг работает эгоцентрично, и он не может поставить себя на место другого человека, но он способен перестать бить сестру по голове из-за того, что Дед Мороз об этом узнает и не принесет подарок. Родители часто используют это», — объясняет Еронина.

Эксперт рекомендует не обращать внимание на возраст, если ребенок подходит и с полной уверенностью заявляет, что Деда Мороза не существует. Скорее всего, это самый подходящий момент, чтобы обсудить с ним этот вопрос.

«Чтобы сохранить для ребенка ощущение праздника и волшебства, можно использовать идею Лесли Раш — учительницы из Техаса. Когда ее ребенку было около 7 лет, и он начал сомневаться в существовании Санты, она сказала ему, что его сомнения понятны и он, вероятно, слышал от одноклассников, что Санта не существует. Но это означает только то, что они пока еще слишком маленькие, чтобы стать Сантой, а он вырос и может попробовать себя в этой роли.

Лесли дала сыну секретное задание: найти человека, узнать, какой подарок он хотел бы получить, и тайно подарить его. Мальчик заметил, что соседка, которую за спиной называли ведьмой, ходит по утрам без тапочек, и решил подарить ей пару. Когда наступил праздник, соседка забрала подарок домой, а на следующее утро вышла за газетой в новых тапочках. Мама заметила, что сын был очень счастлив, и после этого он неоднократно становился «тайным Сантой» — рассказала психолог.

Психолог подытожила, что, раскрывая секрет таким образом, можно акцентировать внимание ребенка на взрослении, дополнительной ответственности и самостоятельности, которые он приобретает, а также сохранить главную мысль праздника: каждый может быть волшебником, если проявит достаточно внимания и заботы о других людях.

#Общество
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