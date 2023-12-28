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Социальная казнь: эксперт о поведении участников вечеринки Ивлеевой во время СВО

Социальная казнь: эксперт о поведении участников вечеринки Ивлеевой во время СВО

28 декабря 2023, 13:08
Фото: Midjourney
После скандальной «голой» вечеринки, на которой присутствовали многие известные артисты, включая Ксению Собчак, они столкнулись с серьезными последствиями: их удаляли из телешоу, отменяли концерты, однако Собчак, вероятно, избежала таких нападок благодаря своим связям «наверху».

Блогер Настя Ивлеева опубликовала видео, в котором с просьбой о прощении обратилась к российским гражданам. Ролик был размещен на ее странице в социальной сети.

Такой шаг знаменитости стал необходим после того, как ее скандальная вечеринка Almost Naked, на которой присутствовали Филипп Киркоров, Джиган, Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Vasio и другие гости, вызвала общественное негодование, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Все эти знаменитости столкнулись с неприятными последствиями своего посещения: фрагменты с их участием начали вырезать из новогодних шоу, концерты были отменены.

«Меры, принятые в отношении участников 'голой вечеринки', оказались серьезными, можно сказать, что это был социальный бан. И вот сама Ивлеева уже второй раз за пару дней выступает, но совершенно иным образом. Ее первое заявление было исполнено с уверенностью и стремлением оправдаться и откупиться. Второе же — это слезы отчаяния и призыв о прощении», — поделился психолог и общественный деятель Сергей Костеренко в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, общественные нормы в наше время стали очень жесткими и строгими. Для артистов, оказавшихся в подобной ситуации, происходящее с ними выглядит как некая социальная казнь.

«Единственная, кто пока избегает нападок, это Ксения Собчак. Мне кажется, что здесь играет роль ее связи „наверху“, вызывающие некий неявный иммунитет. Я думаю, это же объясняет ее отсутствие в списке иностранных агентов, несмотря на ее активную оппозиционную деятельность», — добавил общественник.

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