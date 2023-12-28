Социальная казнь: эксперт о поведении участников вечеринки Ивлеевой во время СВО

«Меры, принятые в отношении участников 'голой вечеринки', оказались серьезными, можно сказать, что это был социальный бан. И вот сама Ивлеева уже второй раз за пару дней выступает, но совершенно иным образом. Ее первое заявление было исполнено с уверенностью и стремлением оправдаться и откупиться. Второе же — это слезы отчаяния и призыв о прощении», — поделился психолог и общественный деятель Сергей Костеренко в интервью с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».