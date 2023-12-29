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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:56

13 зарплата — ожидание и реальность: почему ее выдают не всем

13 зарплата — ожидание и реальность: почему ее выдают не всем

29 декабря 2023, 10:54
Фото: 1MI
Работодатель может выдать денежную премию по итогам года, но это зависит от внутренних локальных актов организации и решения руководства, а не от законодательства; многие организации стараются поощрить своих сотрудников материально, но нет единого закона на этот счет.

13-я зарплата — это премия, которую часто выплачивают работникам по итогам года. Она может быть равной или даже больше средней ежемесячной зарплаты. Однако, в Трудовом кодексе нет специального пункта об этой премии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Конечно, работодатель может выразить благодарность своим сотрудникам за выполнение их обязанностей, повысить их в должности или подарить подарок. Или же, он может решить дать денежную премию. Но все это происходит на основе соглашения между работником и начальством и не регламентируется федеральными законами. Все зависит от политики компании и ее позиции по этому вопросу.

Многие организации, включая государственные, стараются поощрять своих сотрудников материально или разрабатывать свою систему премирования. Это может быть своеобразным способом выражения уважения к работникам и продвижением кадровой политики команды. Однако, каждая компания самостоятельно решает, будет ли она выплачивать такую премию или нет.

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