13 зарплата — ожидание и реальность: почему ее выдают не всем

Конечно, работодатель может выразить благодарность своим сотрудникам за выполнение их обязанностей, повысить их в должности или подарить подарок. Или же, он может решить дать денежную премию. Но все это происходит на основе соглашения между работником и начальством и не регламентируется федеральными законами. Все зависит от политики компании и ее позиции по этому вопросу.