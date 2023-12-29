13 зарплата — ожидание и реальность: почему ее выдают не всем

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
13-я зарплата — это премия, которую часто выплачивают работникам по итогам года. Она может быть равной или даже больше средней ежемесячной зарплаты. Однако, в Трудовом кодексе нет специального пункта об этой премии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Конечно, работодатель может выразить благодарность своим сотрудникам за выполнение их обязанностей, повысить их в должности или подарить подарок. Или же, он может решить дать денежную премию. Но все это происходит на основе соглашения между работником и начальством и не регламентируется федеральными законами. Все зависит от политики компании и ее позиции по этому вопросу.
Многие организации, включая государственные, стараются поощрять своих сотрудников материально или разрабатывать свою систему премирования. Это может быть своеобразным способом выражения уважения к работникам и продвижением кадровой политики команды. Однако, каждая компания самостоятельно решает, будет ли она выплачивать такую премию или нет.