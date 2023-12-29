Копайгородский: Сочи вместо салютов поможет участникам СВО

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В горадминистрации подчеркнули, что и без фейерверков праздничная программа будет очень насыщенной. Она состоит из 250 мероприятий. Копайгородский в своём телеграм-канале призвал бизнес, учреждения и горожан поддержать инициативу мэрии и отказаться от фейерверков.
Мэр города-курорта напомнил, что новогоднее оформление в Сочи выполнено в едином стиле, акцент сделан на патриотизм и традиционные ценности, в том числе семейные.
Центральным элементом новогоднего оформления города-курорта является искусственная ёлка высотой 23,5 метра, украшенная бордовыми, белыми и золотыми шарами. В этом году все городские украшения выполнены в этих же цветах, рассказал Копайгородский.
Копайгородский напомнил, что на новогодние и рождественские торжества город ожидает приезда более чем 270 000 гостей. Горные локации тоже проводят работу по подготовке к наплыву туристов.
Во всех городских районах организована новогодняя иллюминация, работают тематические локации и фотозоны. На центральной городской площади и во всех районах открыты праздничные ярмарки. Уже работают 22 ёлочных базара.
Не забыли в мэрии и о детях. Для одарённых детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов и детей мобилизованных родителей и добровольцев, участвующих в СВО, подготовлено более 13 000 новогодних подарков.
По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева на новогодние праздники будут усилены меры безопасности.