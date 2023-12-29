tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Копайгородский: Сочи вместо салютов поможет участникам СВО

Копайгородский: Сочи вместо салютов поможет участникам СВО

29 декабря 2023, 11:18
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в новогоднюю ночь в городе-курорте не будет фейерверков за счёт бюджета. А сэкономленные средства пойдут на помощь бойцам СВО. Решение приняли на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников.
Фото: пресс-службы администрации Сочи

В горадминистрации подчеркнули, что и без фейерверков праздничная программа будет очень насыщенной. Она состоит из 250 мероприятий. Копайгородский в своём телеграм-канале призвал бизнес, учреждения и горожан поддержать инициативу мэрии и отказаться от фейерверков.

Мэр города-курорта напомнил, что новогоднее оформление в Сочи выполнено в едином стиле, акцент сделан на патриотизм и традиционные ценности, в том числе семейные.

Центральным элементом новогоднего оформления города-курорта является искусственная ёлка высотой 23,5 метра, украшенная бордовыми, белыми и золотыми шарами. В этом году все городские украшения выполнены в этих же цветах, рассказал Копайгородский.

Копайгородский напомнил, что на новогодние и рождественские торжества город ожидает приезда более чем 270 000 гостей. Горные локации тоже проводят работу по подготовке к наплыву туристов.

Во всех городских районах организована новогодняя иллюминация, работают тематические локации и фотозоны. На центральной городской площади и во всех районах открыты праздничные ярмарки. Уже работают 22 ёлочных базара.

Не забыли в мэрии и о детях. Для одарённых детей из малообеспеченных и многодетных семей, а также для детей-инвалидов и детей мобилизованных родителей и добровольцев, участвующих в СВО, подготовлено более 13 000 новогодних подарков.

По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева на новогодние праздники будут усилены меры безопасности.

Подпишитесь
Без квартиры и без денег. Клиенты из Нижнего Тагила винят Сбербанк в срыве сделки
Сегодня, 06:45
Водители уходят на УВЗ: перевозчики заявили о нехватке кадров на автобусах в Тагиле
Вчера, 08:49
Готов к гостям: в Нижнем Тагиле состоялось открытие главной ёлки в ледовом городке
Вчера, 14:03
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают бизнесмены из экс-стран СССР
26 декабря, 07:47
Инопредприниматели в Нижнем Тагиле: на чем зарабатывают фирмы из дружественных стран
26 декабря, 07:48
120 рублей за десяток: цена на яйца в Свердловской области взлетела перед новым годом
Вчера, 12:06